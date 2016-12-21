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При пожаре в Татарстане погибли животные из зоопарка

Татар-информ
13:08, 21 декабря 2016
Надежный источник

В городе Чистополь в Татарстане при пожаре погибли пять животных из зоопарка.

Пожар произошел вечером 20 декабря в торговом центре. На втором этаже здания находились 60 животных, которых привезли из омского контактного зоопарка. В республиканском управлении МЧС сообщили, что 55 животных были спасены.

Погибли лемур лори, мармозетка, тигровый питон, красноухий тамарин и летучая собака.

Площадь возгорания в торговом центре составила три тысячи квадратных метров.

В настоящее время спасенные животные находятся у сотрудников выездного зоопарка. Завтра их отправят в Омск.

Татар-информ
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