При пожаре в Татарстане погибли животные из зоопарка

В городе Чистополь в Татарстане при пожаре погибли пять животных из зоопарка.

Пожар произошел вечером 20 декабря в торговом центре. На втором этаже здания находились 60 животных, которых привезли из омского контактного зоопарка. В республиканском управлении МЧС сообщили, что 55 животных были спасены.

Погибли лемур лори, мармозетка, тигровый питон, красноухий тамарин и летучая собака.

Площадь возгорания в торговом центре составила три тысячи квадратных метров.