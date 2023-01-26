«Медузу» объявили в России «нежелательной организацией» Что об этом говорят. Все реакции в режиме онлайн
Генпрокуратура объявила «Медузу» «нежелательной организацией» на территории РФ. По мнению ведомства, деятельность «Медузы» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
В этом материале мы в прямом эфире собираем реакции на это решение.
Журналист Евгений Плющев
Можно по-разному относиться к «Медузе», критиковать их за Перцева или плашки или еще за что-нибудь, но это наше с вами — коллег и аудитории дело. Действия же российского государства в отношении «Медузы» — это чистый террор, угроза редакции (которая и так старалась не нарушать их идиотских законов) и запугивание коллег и аудитории. Впрочем, это многие предсказывали и не нужно иметь больших способностей, чтобы предсказать дальнейшее распространение «нежелательности» на других игроков российского медийного поля.
Главный редактор Republic Дмитрий Колезев
Генпрокуратура объявила «Медузу» нежелательной организацией. «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сказано в заявлении ГП.
Это значит, что сотрудничество с «Медузой» теперь вне закона, даже за границей. Гиперссылки на нее ставить нельзя. Даже за старую гиперссылку может быть штраф.
«Медуза», напомню, заблокирована, объявлена иноагентом… Теперь вот это. По сути объявление вне закона и преследование всех, кто связан с «Медузой». Любой журналист или другой сотрудник «Медузы», приехав в Россию, может оказаться в тюрьме.
Это не сильная власть, а слабая. Сильная власть не борется с журналистами, не затыкает рты критикам, не пеняет на зеркало. Журналистика не может быть преступлением.
Выражаю солидарность с коллегами из «Медузы». Отличное медиа с большой аудиторией, очень важное и нужное для миллионов россиян.
«Медуза» с момента создания во многом была пионером, и рынок многому у нее учился. Сейчас, видимо, будет учиться, как жить в статусе нежелательной организации. Ясно, что скоро за «Медузой» последуют другие независимые медиа.
Журналист Алексей Венедиктов:
Объявление издательства «Медуза» нежелательной организацией в России на мой взгляд является нечестной и несправедливой. В Медузе работают честные журналисты, которые ответственно исполняют свой профессиональный долг именно перед российским народом. Это решение должно быть отменено.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко
Закон о «нежелательных организациях» действует в России с 2015 года.
Этот статус Генпрокуратура может присваивать любой иностранной или международной неправительственной организации, если решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России».
Свое мнение Генпрокуратура не обязана никак обосновывать. Для признания какой-либо организации «нежелательной» не требуется решение суда — Генпрокуратура лишь должна получить формальное одобрение от МИДа РФ.
«Медуза» 23 апреля 2021 года была объявлена в России «иностранным агентом».
Издание стало первым крупным независимым СМИ, получившим этот статус. Вслед за «Медузой» «иностранными агентами» были признаны десятки других СМИ, а также активистов и журналистов. Сейчас Минюст РФ еженедельно объявляет «иностранными агентами» несколько человек или организаций.
Генпрокуратура России объявила «о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SIA «Medusa Project».
По мнению ведомства, деятельность «Медузы» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».