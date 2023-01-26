«Медузу» объявили в России «нежелательной организацией» Что об этом говорят. Все реакции в режиме онлайн

Можно по-разному относиться к «Медузе», критиковать их за Перцева или плашки или еще за что-нибудь, но это наше с вами — коллег и аудитории дело. Действия же российского государства в отношении «Медузы» — это чистый террор, угроза редакции (которая и так старалась не нарушать их идиотских законов) и запугивание коллег и аудитории. Впрочем, это многие предсказывали и не нужно иметь больших способностей, чтобы предсказать дальнейшее распространение «нежелательности» на других игроков российского медийного поля.