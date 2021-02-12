Суд над Навальным по делу о «клевете на ветерана». Продолжение Зачитали показания Артеменко о партизанском движении
Что на этот раз: Второе заседание по делу о клевете. Ответчик — Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.
Где: Бабушкинский районный суд Москвы. Заседание началось в 10:00 мск
Что было: Первое заседание по делу «о клевете на ветерана» прошло 5 февраля. Игнат Артеменко должен был давать показания по видеосвязи, однако попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Соседка и сиделка Артеменко также участвовали в заседании дистанционно. Его внук лично присутствовал в зале суда. Навальный активно участвовал в опросе свидетелей.
Чего ждем: Алексей Навальный лично присутствует на заседании. Суд продолжает допрос свидетелей. Не сомневаемся, что будет так же интересно, как и на первом заседании.
И перерыв 45 минут
Навальный: «Потерпевший Артеменко у нас выступал. И мы видели, что он с большим трудом прочитал четыре строчки текста. Нам пытаются доказать, что Артеменко надиктовал то, что прокурор читала 30 минут… Я даже нашел откуда это взято. Это из его биографии, написанной ранее.То есть эти бессовестные люди взяли отрывок из его биографии и выдают за допрос.
Самое смешное, что допрос в фашисткой комендатуре очень напоминает происходящее здесь.
В связи с чем я прошу разрешить обращаться к вам не ваша честь, а оберштурмбаннфюрер».
Судья делает замечание. В ответ Навальный недоумевает и говорит что, судья хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом.
Прокурор зачитывает заявление Артеменко с просьбой о проведении суда без его участия.
Ветеран, следует из заявления, не хочет мириться с тем, что Навальный назвал его холуем и предателем.
«Я боюсь умереть в результате полученного стресса. Я полностью подтверждаю показания, которые давал следователю. Еще раз — я опасаюсь за свое здоровье, которому буду подвергнут в случае выхода из дома. Из-за коронавирусной инфекции, а также стресса»
Далее в показаниях Артеменко кратко описывается его жизнь после войны.
КП утверждает (и Baza тоже), что прокурор плачет, зачитывая показания. Корреспондент «Медузы», находящийся в зале суда, уверенно говорит, что это не так.
Игнат Артеменко на первом заседании суда по делу о клевете
«Я почувствовал боль в ноге и позвоночнике. Подождав пока огонь переместится дальше, я отправился в медсанчасть.
В госпитале я находился несколько дней, делали только перевязки. Потом попал в другой госпиталь, позвоночник трогать побоялись. Так два осколка и остались в моем позвоночнике на всю жизнь»
«Меня зачислили в команду разведчиков, которую перебросили на реку Одер. Мост взорвали. Началось форсирование реки. Кто-то вплавь переправлялся, кто- то на плотах. Снаряды пролетали прямо над головами солдат»
В суде продолжают зачитывать показания Игната Артеменко, которые он дал во время следствия.
«В декабре 1944 года меня официально уже призвали в ряды Красной армии»
«В феврале 1945 принял присягу»
«Разведка партизан встретилась с разведчиками Красной армии… и началось великое братание. Люди целовались, смеялись и плакали, танцевали, обменивались новостями и снова плакали»
«Было организовано нападение на полицейский гарнизон, в котором я принял участие»
«В декабре фашисты всех жителей деревни опять отправили в эвакуацию. Не все вернулись обратно»
«Весной 1943 года партизанам поступило новое задание — узнать обстановку в деревне… задание было не столько опасным, сколько сложным. Так как чужой человек заметен в деревне. я решил рискнуть»
В суде продолжают зачитывать показания Артеменко.
Сейчас будут спойлеры
«Иногда в темноте я пробирался в деревню, в соседнюю от своей избу, так как боялся идти домой. Хлебал холодные щи, принесенные матерью. А потом возвращался в лес»
Все-таки все, что сейчас происходит, это — готовый сценарий. Голливуд ждет
«Партизанское движение в Беларуси приобрело массовый характер… один знакомый парень из соседней деревни лично взорвал 9 фашистских эшелонов, но на десятом подорвался сам»
«Незадолго до заката пришли гости. Я посетовал, что пришли рано. Кто-то мог увидеть передачу оружия. Так и вышло»
Это прокурор зачитывает показания Артеменко, которые ветеран дал во время следствия.
«Из района приходили нерадостные вести. Красная армия отступала.», — начинает прокурор.
Навальный: «А, это имеет отношение к делу!»
Прокурор продолжает: «Лошадей осталось мало, но все же они еще были. Партизанское движение было организовано с первых дней войны. Но откуда об этом было знать жителям маленькой деревни, тем более подросткам.»
Прокурор просит разрешить ей огласить показания Артеменко, данные во время следствия.
Навальный: «Я считаю, что все показания не имеют отношения к делу. Это просто пересказ биографии». И предлагает огласить их вместе с другими материалами.
Адвокат Ольга Михайлова против оглашения, так как стороне защиты не дали его допросить.
Адвокат Вадим Кобзев говорит, что в суде уже отмечалось, что потерпевший полно и ясно выразил свою позицию. Смысла слушать его показания снова — нет, считает он.
Судья удовлетворяет ходатайство обвинения.
Прокурор просит уточнить, мог ли Артеменко сам описать врачу свое состояние и причины, по которым ему потребовалась медицинская помощь. Других вопросов у прокурора нет.
У защиты вопросов к свидетелю нет
Уточняет, что ранее Артеменко в их поликлинику не обращался. После вызова скорой и визита врача на Артеменко была заведена медицинская карта.
«140 на 90 или на 80 было давление», — сообщает свидетель.
«До приезда пациент выпил препарат от давления. Тахикардии не было. Состояние для человека 94 лет нормальное».
Оснований для госпитализации Артеменко, по словам свидетеля, он не видел.
«Скорректировал дозировку препаратов. После осмотра внук пациента проводил до машины».