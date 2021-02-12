новости

Суд над Навальным по делу о «клевете на ветерана». Продолжение Зачитали показания Артеменко о партизанском движении

Прямой эфир

Что на этот раз: Второе заседание по делу о клевете. Ответчик — Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.

Где: Бабушкинский районный суд Москвы. Заседание началось в 10:00 мск

Что было: Первое заседание по делу «о клевете на ветерана» прошло 5 февраля. Игнат Артеменко должен был давать показания по видеосвязи, однако попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Соседка и сиделка Артеменко также участвовали в заседании дистанционно. Его внук лично присутствовал в зале суда. Навальный активно участвовал в опросе свидетелей.

Чего ждем: Алексей Навальный лично присутствует на заседании. Суд продолжает допрос свидетелей. Не сомневаемся, что будет так же интересно, как и на первом заседании.