истории
Что происходило в России ровно 100 лет назад? «Революция. Прямой эфир»: онлайн от проекта «1917. Свободная история» на «Медузе»
Что происходит: Вооруженное восстание против Временного правительства
Где: Петроград
Основные участники восстания: Красная гвардия, солдаты Петроградского гарнизона, матросы Балтийского флота
Главный итог: Переход власти к Петроградскому военно-революционному комитету
Ровно 100 лет назад 24–26 октября по старому стилю (6-8 ноября по новому) в Петрограде произошло важнейшее событие в истории России — вооруженное восстание, которое потом назовут Великой Октябрьской социалистической революцией. Просветительский проект «1917. Свободная история» ведет на «Медузе» двухдневный онлайн того, что происходило в стране прямо сейчас, только век назад.