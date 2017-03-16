«Ростов» в Манчестере. Даже так: «Ростов» в Манчестере!!! Онлайн

Когда выяснилось, что в плей-офф Лиги Европы «Ростову» выпало играть с «Манчестер Юнайтед», казалось, что главный матч этого противостояния будет в Ростове: местные жители порадуются, что к ним приехала именитая команда, будет аншлаг, потом «Манчестер» выиграет и ответный матч станет формальностью. Но не тут-то было! 1:1 в первой игре оставляет «Ростову» шансы, а, зная Курбана Бердыева, можно надеяться и на сенсацию.

Матч начнется в 23.05 по московскому времени.

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