В Армении возбудили уголовное дело против блогера из России Надежды Пирожковой. Она возмущалась тем, что на праздник Вардавар все обливаются водой Пирожкова заявила, что этот скандал помог росту ее блога

Страница Надежды Пирожковой в Instagram

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против россиянки Надежды Пирожковой, которая возмутилась традициями праздника Вардавар. Эту информацию СК Армении подтвердил изданию «Вот так».

Вардавар — армянский праздник, который отмечается летом, через 14 недель после Пасхи. В этот день принято обливать водой всех, кого вздумается. «Обиды тут нет никакой, напротив, считается, что вода в этот день обладает целительными свойствами. Поэтому если вас облили, то это только пойдет вам на пользу и на удачу», — объясняет издание «Новости-Армения».

Надежда Пирожкова 12 июля выложила в инстаграме рилс, в котором жаловалась на традицию обливания водой на Вардавар. «Это не проявление культуры, это проявление неуважения к тем людям, которые не хотят в этом участвовать. <…> Если я нахожусь в вашей стране, я не обязана следовать каким-то традициям. Это прямое проявление агрессии!» — заявила Пирожкова.

«Вот так» добавляет, что она также опубликовала сторис, в котором показала, как ее обливают водой, и назвала армянский народ «крысячим». Сейчас эта сторис недоступна.

Слова Пирожковой вызвали много возмущения. Ее рилс о Вардаваре набрал более 250 тысяч просмотров и пяти тысяч комментариев (сейчас они закрыты). Его осудили как армяне, так и представители российской диаспоры. «Цивилизованные мои! Те, кто любит такие вещи говорить об Армении. А вы что сюда едете? А, здесь есть бензин, работает интернет и можно шмотки купить?» — отреагировала на видео Пирожковой блогер Галина Тишь.

Пирожкова 14 июля опубликовала пост с извинениями: «Понимаю, многие приняли это, как неуважение к армянскому народу. И мне правда жаль. Такой цели я не имела и не имею». Однако большинство комментаторов не поверило в ее искренность. Некоторые писали, что ей следует уехать из Армении, если ей не нравится местный уклад жизни. Другие призывали ее депортировать или посадить. В комментариях встречались в том числе оскорбления.

Пирожкова использует сложившуюся ситуацию для раскрутки своего блога. В последних рилсах россиянка рассказывала, что нашумевшие видео про Вардавар повысили ее охваты и привлекли . Она рассуждала о том, каково ей переживать волну негатива, почему она продолжает публиковать контент и допустимо ли «делать хайп на Армении». В шапке ее профиля теперь стоит подпись «Та самая Надя 🇦🇲 Вардавар». Один из ее последних роликов называется «Почему меня хейтит целая страна».

Пирожкова не скрывает, что пытается зарабатывать на инстаграме. Блогер рассказывала, что приехала в Армению из России вместе с мужем и ребенком после начала войны (она называет ее «всем известной ситуацией»). С тех пор она разошлась с мужем и лишилась доступа к своим документам из-за конфликта с арендодателем. По словам Пирожковой, в Россию вернуться она тоже не может: там у нее есть долги, и она боится, что из-за этого ей запретят покидать страну, лишив возможности видеться с ребенком в Армении. В своих сторис Пирожкова продает инфопродукты по ведению блога и .

Уголовное дело против нее возбуждено по статье о публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Пирожкова говорила, что ее задерживали на трое суток, но потом отпустили. Сейчас она под подпиской о невыезде.

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