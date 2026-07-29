Жителей острова Ольхон на Байкале перестали пускать на паром в обход туристов. Это их единственный способ добраться домой с материка Они устроили акцию протеста. Ее участников задержали

Люди, живущие на острове Ольхон на Байкале, с середины июля жалуются на то, что их перестали пускать на паромы, связывающие с материком, без очереди. Из-за туристического сезона там образовались пробки, в которых жители вместе с туристами проводят много часов.

Ольхон — единственный населенный остров на Байкале. Выезд с него (как и въезд) осуществляется по паромной переправе в село Сахюрта. На материк жители Ольхона ездят в больницы, магазины и госучреждения. Переправа осуществляется на трех паромах.

С 18 июля в комментариях телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева начали появляться жалобы жителей острова на то, что их перестали пропускать на паромы без очереди. Как напоминают «Люди Байкала», до середины июля жителям острова достаточно было предъявить сотрудникам переправы документы с местной пропиской, чтобы их пропустили на паром в обход туристов.

По словам жителей, теперь сотрудники ссылаются на некий указ губернатора о том, что отдельной очереди для туристов не будет. Журналисты издания «Люди Байкала» не смогли найти соответствующий документ. В Минтрансе Иркутской области говорили, что без очереди на паром могут заехать только маршрутки и машины специальных служб, но власти работают над организацией приоритетного проезда для жителей Ольхона.

Туристы и жители острова проводили в очередях до суток. Помимо увеличения туристического потока причиной стало то, что работали два парома из трех. 24 июля стал ходить третий паром, и очередь стала меньше. Одна из жительниц рассказывала, что ее невестка с мужем и семилетним сыном провели в очереди на паром всю ночь, когда возвращались на остров из больницы.

Утром 28 июля компания «Восточно-Сибирское речное пароходство» (перевозит людей на паромах с острова и на остров, — прим. «Медузы») объявила, что работа паромной переправы приостановлена. Утверждалось, что на острове Ольхон местные жители «заблокировали въезд и выезд автомобилей в сторону паромной переправы». На опубликованных кадрах можно увидеть больше 10 машин УАЗ, которые стоят перед въездом на переправу. В свою очередь одна из местных жительниц говорила, что пассажирам парома, который не отправлялся, сказали, что это связано с туманом. Примерно через полтора часа переправа снова заработала.

На следующий день полиция Иркутской области объявила о задержании «активных участников ситуации, произошедшей на обеих сторонах переправы на остров Ольхон», в результате которой движение транспорта было приостановлено. Полиция отчиталась, что задержаны 14 человек. На одного из них составили протокол о блокировании транспортных коммуникаций (статья 20.18 КоАП), на остальных — за «различные нарушения законодательства по линии Госавтоинспекции».

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