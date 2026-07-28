Власти все больше подталкивают девятиклассников поступать в колледжи, а не продолжать учиться в школе, пишет «Би-би-си». После этого труднее поступить в вузы А еще выпускники колледжей теряют право на отсрочку от армии

Дмитрий Феколистов / ТАСС / Profimedia

Российские власти в последние годы все активнее подталкивают школьников после девятого класса поступать в колледжи, а не продолжать учебу в школе и поступать в вуз, пишет «Русская служба Би-би-си».

По данным Высшей школы экономики, в первый военный год, в 2022-м, впервые больше половины детей (50,4%) после девяти классов выбрали поступление в колледж, а не учебу в 10-м классе, и с тех пор это количество только увеличивается.

Власти поддерживают этот тренд. Так, в Москве для поступления в колледжи и техникумы после девятого класса сейчас требуется сдать только два вместо четырех, по русскому языку и математике. О востребованности рабочих вакансий говорят мэр Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минтруд. В самих школах подростков все чаще мотивируют идти в колледжи и техникумы, в 2026 году постов во «ВКонтакте» с агитацией поступления в колледжи впервые стало больше, чем постов с агитацией поступления в вузы.

Попасть в вуз можно и после двух лет колледжа, однако на практике, отмечает «Би-би-си», это сложнее, чем после 11 классов школы. Поступать после колледжа без сдачи ЕГЭ с 2025 года можно только на схожую специальность — а в отличие от школы специально к единым экзаменам в колледжах не готовят.

Помимо этого, подростки мужского пола, выбравшие колледж, сталкиваются с повышенным риском попасть на срочную службу в армии. По закону, отсрочка по причине обучения может применяться после школы только один раз — таким образом, за время колледжа она считается использованной, и поступление в вуз после этого не защищает от попадания в армию. Таким образом, выпускники колледжей рискуют оказаться на войне, так как срочников регулярно принуждают подписывать контракты с Минобороны.

«Би-би-си» пишет, что многие школы сокращают места в старших классах — но не по собственной инициативе. С 2022 года по новым стандартам они, начиная с 10-го класса, обязаны открывать профильные классы с углубленным изучением тех или иных предметов. Но это, отмечает издание, «дорого и сложно», к тому же на углубленные классы сразу по всем направлениям часто не хватает учителей.

Из-за этого в школах может быть несколько классов с углубленной математикой и ни одного, например, с общественными науками — и это вынуждает некоторых детей, которые хотели выбрать эту специализацию, покидать учебные заведения после девятого класса. Процедуры формирования углубленных классов и критерии отбора в них при этом зачастую непрозрачны — конкретную величину проходного балла в школах часто не называют.

При этом по факту в десятые классы попадают не те, кто нацелен на учебу, а «те, чьи родители умеют настаивать, имеют блат или могут дать взятку», пишет издание. Вот как описывает ситуацию неназванная учительница:

Отобрали профильные классы, а потом родители пошли топать ногой и говорить: «А мы в прокуратуру пойдем». И школа вынуждена брать детей. Получились раздутые классы: две трети детей сидят не готовые к профилю, а страдают те дети, которые хотят учиться. В итоге невозможно работать, невозможно дать нормальный уровень образования.

Как напоминает «Би-би-си», по закону школы имеют право устраивать вступительные испытания при приеме в десятый класс. При этом обучение полного среднего образования — гарантированное право ребенка, поэтому власти в любом случае должны найти для него место в другой школе.

Некоторые родители на фоне этих трудностей забирают детей из школ на семейное образование или отдают в частные онлайн-школы. Во время такого обучения у ребенка нет отсрочки от армии, но она снова появляется, как только он поступает в вуз.

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