В Лувре 22 июля снова открыли галерею Аполлона. Именно эту галерею в октябре 2025 года обокрали — воры забрали девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Теперь драгоценности и другие ценные вещи в этом зале выставлять не будут. «Вместо того чтобы выставлять все остальные витрины, кроме двух, на которые было совершено нападение, мы решили вернуть галерее Аполлона ее первоначальную функцию. Мы убираем из нее коллекции и ценные предметы, которые там находились, чтобы вновь отдать все пространство настенным росписям и скульптурным украшениям», — говорил директор Лувра Кристоф Лерибо. По его словам, драгоценности, которые преступники не тронули во время ограбления, вскоре выставят в другом зале, спроектированном как хранилище без окон.

Посетители в галерее Аполлона рассматривают драгоценности. 2023 год Jarry / Tripelon / Gamma-Rapho / Getty Images Галерея Аполлона в день открытия после ограбления. 22 июля 2026 года Lou Benoist / AFP / Scanpix / LETA

Галерея Аполлона в 2010 году Archiv Mehrl / ullstein bild / Getty Images Галерея Аполлона в день открытия после ограбления. 22 июля 2026 года Lou Benoist / AFP / Scanpix / LETA

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Фото на обложке: Michel Euler / AP / Scanpix / LETA