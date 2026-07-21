Власти РФ начали массово блокировать банковские счета деятелей культуры, уехавших за рубеж Среди них участники фестиваля «СловоНово» и литературной премии «Дар»

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Власти РФ непублично начали блокировать счета известных деятелей культуры, уехавших за рубеж. Первой об этом в своей программе «Статус» еще 14 июля сообщила политолог Екатерина Шульман. По ее данным, это происходит на основании некоего неофициального «тайного списка» без какого-либо уведомления. Политолог заявила, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. По данным Шульман, люди, у которых заблокировали счета, в основном связаны с фестивалем «СловоНово» и литературной премией «Дар».

Ограничения затронули около сотни человек, связанных со «СловоНово», рассказал 21 июля изданию «Агентство» основатель фестиваля Марат Гельман. Как он утверждает, в реальности это «стало проблемой» только для 15–20 человек, у которых остались активы в России. По словам Гельмана, часть из тех, кого коснулись блокировки, «уже давно иноагенты и экстремисты».

Публично о блокировке собственного счета заявила поэтесса Анна Русс, лауреат премий «Дебют» и «Триумф», которая участвовала в фестивале «СловоНово» в 2025 году. «Русская служба Би-би-си» анонимно поговорила с двумя участниками «СловоНово», счета которых были заблокированы. Они не «иностранные агенты», не числятся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и им неизвестно ни о каких уголовных делах в отношении себя. Один из собеседников «Би-би-си» заявил, что доступ к счетам заблокировали без предупреждения, а он сам узнал об этом «абсолютно случайно».

Межведомственная комиссия получила возможность блокировать средства на счетах в июле 2025 года. Закон, принятый, по словам его авторов, «для укрепления безопасности инфраструктуры» России, разрешает замораживать средства и имущество «при подозрении» в причастности к «диверсионной деятельности». Решения суда или даже возбужденного уголовного дела для такой блокировки при этом не требуется.

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал «Агентству», что по закону решения комиссии должны публиковаться, но найти их невозможно, так как у нее даже нет сайта. Смирнов сообщил, что с подобными делами юристы сталкиваются в последние шесть-семь месяцев.

Фестиваль русской культуры «СловоНово» проводится с 2018 года. В 2025 году мероприятие объявили в России «иностранным агентом». Марат Гельман находится в списке «иноагентов» с 2021 года, а в 2024-м он стал фигурантом реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Литературная премия «Дар», основанная в 2024 году, была внесена в реестр «иноагентов» год спустя.

В июне в России приняли закон, позволяющий арестовывать активы фигурантов административных дел, уехавших за рубеж. По новой норме арестовать имущество и счета можно будет у каждого, кто совершил «правонарушение против интересов» государства: в числе оснований оскорбление главы государства или чиновников, «дискредитация» армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР и нацистской Германии. Имущество будет находиться под арестом до тех пор, пока человек не заплатит штраф. Закон вступит в силу 1 сентября.

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