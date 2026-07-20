На Эльбрусе отец и его 11-летний сын сорвались со скалы на высоте 4200 метров. Ребенок погиб

Michael Runkel, robertharding / Alamy / Scanpix / LETA

11-летний ребенок из Ставропольского края погиб в ходе восхождения на Эльбрус вместе со своим 40-летним отцом. Об этом сообщает следственное управление СК по Кабардино-Балкарии, начавшее доследственную проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел утром 19 июля на восточном склоне Эльбруса. Мужчина (телеграм-каналы называют его имя — Роман) и мальчик сорвались со скалы на высоте около 4200 метров. В результате ребенок погиб на месте, его отец получил переломы и травмы.

Поисковая команда обнаружила место инцидента поздно вечером в воскресенье, из-за плохой погоды и темноты мужчину и тело его сына эвакуировали на вертолете только утром в понедельник. У пострадавшего, пишет Baza, сломаны ребра и травмированы колени.

Как пишет Mash, во время подъема отец и мальчик встретили другого туриста с 14-летним сыном: тот спускался вниз и сказал, что дальше идти опасно, тем не менее, Роман и его ребенок продолжили путь. Как пишет Baza, Роман рассказал спасателям, что в какой-то момент мальчик подвернул ногу и схватился за трос — крепление не выдержало, и они сорвались вниз.

Маршрут отца и сына не был зарегистрирован. В МЧС сообщили РЕН ТВ, что не дали бы одобрение на восхождение с 11-летним ребенком. В то же время, телеканал отмечает, что так как отец с сыном не были туристической группой, у них не было необходимости согласовывать свое восхождение.

Спасательный отряд на Эльбрусе МЧС России

В сентябре 2025 года мальчик и его отец уже совершали восхождение на Эльбрус. Тогда они пытались покорить Западную вершину высотой 5642 метра. В итоге они поднялись до отметки 5560 метров, после чего повернули назад из-за непогоды.