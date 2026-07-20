Ферран Торрес празднует победный гол в финале ЧМ Julio Cortez / AP / Scanpix / LETA

Кто чемпион? Испания! Основное время финала с Аргентиной завершилось нулевой ничьей, единственный гол Ферран Торрес забил на 106-й минуте. Испания доминировала весь матч: 20 ударов, из них 12 в створ, у Аргентины — ноль ударов в створ за все 120 минут.

Отдельно взятый фан-факт. Испания стала чемпионом мира во второй раз в своей истории — и сравнялась по этому показателю с Францией и Уругваем. В первый раз Испания выигрывала ЧМ в 2010 году — и тоже со счетом 1:0 в дополнительное время. У Аргентины осталось три титула, впереди — Италия и Германия (по четыре) и Бразилия (пять).

О чем еще долго будут говорить. О 27-минутном перерыве. Слухи, появившиеся за пару дней до финала, оправдались: ФИФА вопреки собственным правилам удлинила перерыв почти в два раза, чтобы вместить туда и музыкальное шоу, и рекламу. Представление получилось эпичным: Мадонна (при поддержке Роналдо и Роналдиньо), BTS, Джейсон Судекис в образе Теда Лассо, Джастин Бибер — и конечно же, Шакира. Можно по-разному относиться к готовности ФИФА двигать тайминг матча ради нефутбольных активностей, но одно ясно почти наверняка: такие хафтайм-шоу в финалах в ближайшее время станут привычным стандартом.

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Matt Slocum / AP / Scanpix / LETA

Далее в программе. В 2030 году испанцы будут защищать титул чемпионов мира у себя на поле — Испания станет хозяйкой ЧМ-2030 вместе с Португалией и Марокко. Это будет уже 24-й чемпионат мира — и пройдет он спустя ровно сто лет после самого первого ЧМ.