Amnesty International в своем докладе назвала «антиправозащитным» центр помощи женщинам, основанный Джоан Роулинг. Писательница пригрозила судом. После критики доклад отозвали

Джоан Роулинг. 2023 год Euan Cherry / Getty Images

Британское отделение правозащитной организации Amnesty International выразило сожаления из-за публикации доклада, в которой центр поддержки женщин Beiraʼs Place, основанный писательницей Джоан Роулинг, был назван организацией, ограничивающей права человека (anti-rights).

Речь идет о докладе под названием «Растущая угроза: движение против прав человека в Великобритании» (A Growing Threat: The Anti-Rights Movement in the UK), который опубликовали несколько дней назад.

Доклад посвящен росту популярности «движений, выступающих против прав женщин и ЛГБТК-людей в Великобритании». В его новую версию (первая вышла еще в 2025 году) была добавлена 51 организация «гендерно-критической» направленности, которые, по версии авторов доклада, «открыто выступают против прав» ЛГБТК-людей. В их числе оказалась и Beiraʼs Place.

Роулинг, которая сама пережила домашнее насилие, основала и профинансировала Beiraʼs Place в 2022 году после громкого скандала вокруг Эдинбургского центра помощи жертвам изнасилования, который в то время возглавляла трансгендерная женщина. Вопреки принятым стандартам, центр не обеспечивал пространства «только для женщин», где пострадавшие от насилия женщины могли бы получать помощь только со стороны тех сотрудниц, чьим биологическим гендером при рождении был женский.

Роулинг, которую на протяжении многих лет критики обвиняли в трансфобии, тогда заявляла о важности того, чтобы пострадавшие от насилия могли получать помощь, ориентированную на женщин и оказываемую женщинами.

Попадание Beiraʼs Place в список Amnesty International вызвало резкую критику. «Это глубоко оскорбительно как для сотрудников Beiraʼs Place, которые изо дня в день помогают пострадавшим, так и для женщин, нуждающихся в наших услугах и пользующихся ими», — заявила исполнительный директор Beiraʼs Place Лесли Джонстон. Сама Роулинг предложила всем другим организациям из списка Amnesty, борющимся за права женщин, обращаться за поддержкой в ее фонд, чтобы подготовить совместный иск в суд.

В новом заявлении Amnesty International сообщила, что доклад был опубликован без прохождения стандартных процедур контроля. Сейчас он удален с сайта организации — как заявляется, до окончания внутреннего расследования.

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