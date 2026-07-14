ФСБ: рэпер Kyivstoner организовал контрабанду дронов для удара по Подмосковью, а еще он продает кокаин. Kyivstoner: Шо, нах**?! Вы что, больные? Самый безумный батл дня. Максимально коротко

ФСБ утром 14 июля объявила, что предотвратила крупную диверсию Украины. По версии ведомства, из Братиславы в Московскую область контрабандой привезли 35 дронов, чтобы потом использовать их для удара по «стратегическому предприятию». Организатором диверсии спецслужба назвала украинского рэпера Альберта Васильева (Kyivstoner) — бывшего участника группы «Грибы», который последние годы живет в Словакии. Сам Васильев весьма эмоционально отреагировал на эти обвинения. Вот приблизительный заявлений сторон.

ФСБ. Мы сорвали попытку беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов. СБУ — при поддержке европейских спецслужб — под видом керамической плитки ввезла в Московскую область 35 дронов из Братиславы через Польшу и Брест. С их помощью планировали атаковать стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе. Дроны хранились в ангаре, их готовил к атаке гражданин России, бывший член этнической ОПГ. Он задержан и дает показания. Организатор теракта — рэпер и блогер Kyivstoner. Свою деятельность он успешно совмещает с продажей кокаина.

Внимание! В следующем абзаце есть мат.

Kyivstoner. Шо, нахуй?! Внимание — это классно, но вот такое… Я не знаю, чем я удостоился такого внимания. Понимаю, если я был , но я сбитый летчик. Зачем столько денег тратить, чтобы обозначить меня вот так вот? Не знаю, кто это сделал, но это твоя самая беспонтовая инвестиция, братуха. Я чилю, братан, я в доту ебашу. Какое распространение кокаина? Пацаны! Ну хорошо, есть у меня связи, могу помочь кому-то немного намутить. Но нахуя вы мне барыгу клепите? Вы что, больные? Базарьте, что хотите, но не это. Для меня это неприемлемо!