СК России по Московской области

На этой неделе Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела Алексея Гаськова, известного как «новосибирский маньяк».

Он постоянно находился в поле зрения правоохранительных органов с начала 2000-х, отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней, но лишь спустя 20 лет следователям удалось доказать, что он также причастен к серии убийств девушек в Подмосковье.

Гаськову 51 год, он родом из Бердска. Таблоиды сообщали, что он рос в благополучной семье и с детства проявлял интерес к театру, мечтая об актерской славе. После армии Гаськов поступил в Новосибирский театральный институт, но вскоре его оттуда отчислили за прогулы и пристрастие к алкоголю.

В конце 1990-х Гаськов подружился с Михаилом Юдиным, который позже стал известен как «бердский» или «джинсовый маньяк». Тот получил пожизненный срок за убийства и изнасилования пяти женщин в Бердске в 1999-2002 годах. «Джинсовым» его прозвали за то, что выбирал в жертвы брюнеток в обтягивающих джинсах.

В 2002 году Гаськов приехал в Москву и поступил во ВГИК. Он полгода отучился на курсе Эммануила Виторгана, но снова был отчислен за пьянство. Свое злоупотребление алкоголем он оправдывал тем, что таким образом чувствовал себя увереннее и лучше вживался в роль.

Алексей Гаськов Соцсети

В тот же год Гаськов вернулся в Бердск — там его вскоре задержали по подозрению в убийстве девушки, у которой он гостил вместе с Юдиным.

Внезапно для следователей Гаськов сознался и в этом, и в других убийствах, назвав себя тем самым «джинсовым маньяком», которого опасался весь Бердск. Однако на следственном эксперименте стало понятно, что он врет.

«Я могу охарактеризовать его одним словом — клоун. На допросах он начал проявлять свои актерские способности. Входил в роль, что называется. И кто-то даже верил. Коллеги говорили, так, может, он и есть „бердский маньяк“, а я не верил. Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал. Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления», — вспоминал о расследовании один из оперативников.

Биологическая экспертиза и прочие улики показали, что настоящим «джинсовым маньяком» был Юдин.

Гаськова отпустили, но в 2006-м он снова попал за решетку. Тогда вскрылось, что он опоил и изнасиловал 11-летнюю дочь женщины, с которой в то время состоял в отношениях. За это преступление ему назначили десять лет лишения свободы.

В следующий раз следователи пришли к Гаськову в 2024 году, когда у них появились подозрения, что тот может быть причастен к серии так и не раскрытых убийств в Подмосковье двадцатилетней давности. Гаськов опять во всем сознался, но теперь уже в показаниях не путался и подробно рассказал о каждом из преступлений.

Как выяснилось, с марта по ноябрь 2002 года (пока он жил в Москве и пытался учиться во ВГИКе) Гаськов убил и изнасиловал девять молодых женщин, а также зарезал ножом мужчину. Как правило, он нападал на жертв в темное время суток, бил их тяжелым предметом по голове, а затем насиловал и душил.

Первые три преступления Гаськов совершил на территории Бабушкинского района Москвы. Четвертая жертва — абитуриентка московского колледжа, убитая им в лесопарке в Подольске. Еще двух девушек он убил в один и тот же день в центральном парке города Пушкино. В этом же парке позже он зарезал мужчину. Два следующих убийства Гаськов совершил на северо-востоке Москвы.

Десятой жертвой стала 23-летняя иностранная студентка Агнес Каролина Сантистебан, племянница советника президента Перу. Она изучала хореографию в Московском государственном институте культуры. Ее тело нашли поблизости от студенческого общежития в Химках.

Причастность Гаськова к преступлениям подтвердила экспертиза ДНК. Сам он утверждал, что не вел подсчет своих жертв, но «навскидку» совершил «100 с лишним» убийств.

Еще одно обвинение, предъявленное Гаськову — изнасилование собственной падчерицы и склонение ее к употреблению алкоголя. Следствие заявляет, что эти преступления он совершал с 2020 года на территории Новосибирской области.

Уголовное дело Алексея Гаськова рассмотрит Московский областной суд. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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