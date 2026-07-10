Сообщество «Империя гусей», публикующее фанфики для подростков, обвинили в изготовлении детской порнографии Что об этом известно

Следственный комитет сообщил 10 июля, что региональные управления ведомства по Московской и Свердловской областям расследуют уголовные дела по фактам «противоправных действий в отношении подростков». Это произошло после того как в СМИ распространилась информация о том, что создатели популярного интернет-сообщества «Империя гусей» заставляли подростков делать фото и видео сексуализированного характера.

Сообщество «Империя гусей» появилось в 2014 году. Сейчас у проекта 350 тысяч подписчиков на ютьюбе и около трех тысяч подписчиков в телеграме. В сообществе выкладывают музыкальные композиции, рассчитанные на подростков, увлекающихся нишевыми аниме и видеоиграми.

Несколько дней назад, 7 июля, правозащитница и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко заявила, что создатели «Империи гусей» вовлекали несовершеннолетних фанатов в изготовление порнографии.

По словам Левченко, схема была следующей: администраторы группы искали «неуверенных в себе детей, которым было важно сообщество», и под разными предлогами (например, предлагая где-то проголосовать) скидывали ссылки с вирусами-вымогателями, которые блокировали доступ к компьютеру.

Затем, как утверждает Левченко, администраторы обещали подросткам восстановить доступ, требуя в обмен прислать интимные фотографии. «После этого, с теми, кто выполнял условия, переходили на шантаж: откажешься присылать новые фото — их распространят в сети, отправят родственникам и друзьям», — рассказала правозащитница. По ее словам, те, кто не поддавался шантажу, действительно сталкивались с тем, что их фото рассылали близким.

Левченко утверждает, что движению «Сдай педофила» известно о 22 пострадавших по всей России, сейчас им от 13 до 22 лет, большинство из них — юноши. Некоторые из детей, по данным правозащитников, столкнулись не только с вымогательством фотографий, но и с реальным сексуализированным насилием.

Издание «Осторожно, новости» ознакомилось с рассказами пострадавших и материалами переписок: многие из подростков отмечали, что к ним легко входили в доверие, так как они были искренними фанатами сообщества.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, к которой обратились активисты проекта «Сдай педофила», заявила о 24 пострадавших в 12 регионах. «Вовлеченные в сеть подростки должны были ежедневно изготавливать для организаторов порядка 40 видео или фото интимного характера», — заявила она.

Мизулина утверждает, что создателей сообщества зовут Виктор Постнов и Алексей Кузьмин и что они живут в Подмосковье. По словам создательницы Лиги безопасного интернета, полученные от детей фото и видео они якобы продавали в Латвию и Эстонию.

Мизулина также сообщила, что несколько детей уже написали заявления в правоохранительные органы. По ее словам, у одной девочки в Екатеринбурге, которая подверглась сексуализированному насилию, сначала вообще не хотели принимать заявление, пояснив, что «когда дело возбудят в Москве, тогда и приходи».

Один из создателей «Империи гусей» Виктор Постнов в беседе с телеканалом РЕН отверг обвинения. Он заявил, что создатели сообщества не занимаются модерацией — это делают сами подписчики. Ответственность за историю со «всеми этими фотографиями» он возложил на одну из таких подписчиц, которая одно время была администратором. «Как только мы об этой ситуации узнали, это было два-три года назад, мы ее сразу выперли. Старались на конфронтацию ни с кем не идти и просто-напросто потихонечку ее [отстранили]», — сказал он.

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