Антон Милаев Проект «Хочу жить»

Приемный правнук генсека СССР Леонида Брежнева Антон Милаев принял участие в российском вторжении в Украину и весной 2026 года попал в плен. Проект «Хочу жить», с помощью которого власти Украины пропагандируют сдачу в плен среди российских военных, 6 июля опубликовал интервью Милаева.

45-летний Милаев — родной внук советского артиста цирка Евгения Милаева, который был первым мужем Галины Брежневой, дочери советского генсека. Телеграм-канал Baza, который еще 18 июня сообщил, что Милаев попал в плен, утверждал со ссылкой на его мать, что Галина Брежнева воспитывала внука «как родного». Сам Милаев в интервью «Хочу жить» заявил, что «долго бегал» от своего родства с советским генсеком и всю жизнь предпочитал «быть простым человеком».

Милаев рассказал, что с 1990-х годов 19 лет прожил в США, где работал на многочисленных низкоквалифицированных работах. Он вернулся в Россию в середине 2010-х, потому что «устал там [в США] жить и работать на масонов». Он также положительно отзывался об СССР, потому что в советское время «была страна, а теперь бардак».

В последние годы Милаев жил в Москве и работал там водителем фур. На войну он пошел ради денег в 2025 году, потому что ему нужно было отдать долг в миллион рублей. Контракт Милаев подписал в Костроме и получил выплату в 1,4 миллиона. По словам мужчины, он планировал и на фронте быть водителем, но попал в штурмовики.

До этого Милаев не имел отношения к армии, а его подготовка в части в оккупированной Луганской области продолжалась всего три недели. В плен он попал после примерно двух месяцев на фронте.

Милаев рассказал, что раньше «хотел увидеть нацистов» в Украине и что узнал, что рассказы о них — ложь — только тогда, когда уже попал на фронт. «Я думаю, что чтобы поменять мнение об этой войне, надо каждому быть здесь», — заявил он.

Леонид Брежнев — выходец из Днепропетровска (современное название города — Днепр). Брежнев прошел всю Великую Отечественную войну, начав ее в звании полкового комиссара запаса, а закончив генерал-майором. Будущий генсек СССР (в качестве политрука) участвовал в освобождении от нацистов многих городов Украинской ССР — Киева, Житомира, Львова, Мукачево, Ужгорода.

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