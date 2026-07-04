В Ленинградской области полицейские 4 июля задержали 42-летнего жителя Тосненского района по подозрению в убийстве 12-летней девочки, пропавшей за два дня до этого. О задержании подозреваемого сообщили в Следственном комитете России.

Погибшую девочку, по данным СМИ, звали Милана. Она ушла из СНТ «Захожье-5» в лес за грибами и не вернулась, рассказала ее мать полиции. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесу вечером 3 июля. Как утверждал 47news, на теле подростка нашли множественные ножевые ранения и признаки сексуализированного насилия. СК возбудил дело об убийстве малолетней.

О пострадавшей известно немного. СМИ сообщили, что сама девочка и ее родные из Колпино, пригорода Петербурга. Семья, которую считают благополучной, приехала в Тосненский район на дачу.

По данным 47news и «Осторожно, новости», задержан Федор Мехнин — мастер отделочных работ, основатель ремонтной компании «Благодел» и член правления СНТ «Захожье-2», по соседству с которым пропала девочка. В садоводческом товариществе подозреваемого хорошо знали: он участвовал в субботниках, восстанавливал дачные колодцы.

В соцсетях Мехнин активно критиковал миграционную политику, потому что, по его мнению, мигранты берут меньше денег за ремонт. Также он поддерживал вторжение войск РФ в Украину и распространял выпуски «БесогонТВ» Никиты Михалкова, в которых ругали ЛГБТК+. Логотип компании подозреваемого напоминает христианский , отмечает «Бумага». Мехнин — выпускник церковной школы, он называл себя верующим.

В МВД сообщили, что подозреваемый ранее был судим. По информации 47news, в 2013 году его судили за грабеж: угрожая травматическим пистолетом, он отобрал у прохожего около 13 тысяч рублей возле магазина. Через год его освободили условно-досрочно.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Гатчине, когда он пытался скрыться. На допросе он рассказал, что в вечер убийства ехал на машине и увидел, как девочка сворачивает с дорожки в лес. По словам подозреваемого, в тот момент «что-то щелкнуло и повело его за ней». Телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемый заявил на допросе, что собирался изнасиловать девочку, «но не смог». На видео допроса, которое опубликовала представитель МВД, житель Ленобласти признал вину.

Другие члены правления СНТ рассказали, что они и соседи подозреваемого «в шоке» от случившегося. Они не замечали за ним вспышек агрессии или странного поведения с детьми — только «добродушие» и «улыбчивость».

Жена подозреваемого заявила «78», что не понимает, как себя вести. «Он будет сидеть, отсиживаться, а со мной неизвестно что. Меня подожгут, меня тут будут гнобить, палкой бить. А мне работать, мне жить», — сказала она.

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