Российская разведка еще в 1980-х присматривалась к Борису Джонсону и собрала на него досье Но пришла к выводу, что «такой маниакальный самопиарщик» непригоден в качестве источника информации

Сотрудники российской Службы внешней разведки (сейчас — СВР) еще в 1980-х годах составили досье на Бориса Джонсона — бывшего премьера Великобритании, который на тот момент был студентом Оксфорда, пишет The Telegraph.

Досье на Джонсона подробно описывается в секретном отчете о российских операциях влияния в Великобритании, подготовленном бывшим сотрудником британской разведки .

Как следует из досье, в СВР еще во время учебы Джонсона полагали, что однажды он может возглавить Великобританию. Будущий британский лидер привлек внимание российских спецслужб, которые отмечали, что он «проявлял высокую активность в учебе и общественной жизни и демонстрировал признаки политической карьеры, которая могла бы быть нам полезна».

В документе СВР Борис Джонсон охарактеризован как «эксцентричный, необычный человек, полный остроумия, обаяния и блеска». В числе других его черт отмечается, что он «приятен в общении», обладает «сильным характером» и «внимателен к логическим аргументам и фактам», однако им «можно легко манипулировать» и у него случаются «поразительные вспышки нестабильности».

В отчете Стила утверждается, что российская разведка описывала Джонсона так: «Личность комического склада, но все же обладающая сильным интеллектуальным капиталом». При этом в досье отмечается, что «необычайно оптимистичное, благодушное поведение» Джонсона зачастую сочетается с беспринципностью, а из-за «безответственного подхода» у него «нет сколько-нибудь прочной привязанности к какой-то одной идее или идеологии».

Однако, согласно отчету Стила, в конечном итоге российская разведка сочла Джонсона непригодным в качестве потенциально полезного источника информации. В досье был сделан вывод, что «такого маниакального самопиарщика, как Джонсон, едва ли можно всерьез рассматривать в качестве кандидата для каких-либо глубоких и долгосрочных связей с разведкой».

Бывший премьер-министр, как пишет The Telegraph, был «крайне удивлен», узнав, что Москва следила за ним с такого раннего возраста. «Мне кажется невероятным, что КГБ в 1980-х годах строчил записки об оксфордских студентах. Неудивительно, что они проиграли холодную войну», — сказал он газете.

В отчете Стила упоминаются и другие британские политики — в частности, политтехнолог Доминик Каммингс, который был советником Джонсона и «главным архитектором» «Брекзита»; лидер партии Reform UK Найджел Фарадж и бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин.

К Каммингсу российская разведка проявила интерес в 1990-х годах, однако, согласно отчету, предполагала, что он «уже контактирует или даже сотрудничает с MI6», а затем отношения Каммингса с российскими властями испортились. Фараджем интересовался глава ГРУ Игорь Сергун, занимавший этот пост с 2011 по 2016 год, однако он столкнулся с противодействием со стороны других российских ведомств. После смерти Сергуна в 2016 году интерес к Фараджу со стороны российских спецслужб угас.

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