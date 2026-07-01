Руферы из России Ангела Николау и Ваня Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг с баннером о любви и мире Он сделал ей предложение, а после спуска обоих задержала полиция

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В Нью-Йорке двое руферов в масках забрались на Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра вместе со шпилем). Они прикрепили к шпилю баннер с «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир».

Инцидент произошел около полудня (19:00 мск). На Эмпайр-стейт-билдинг забрались мужчина и женщина. Вскоре после подъема пара спустилась на небольшую площадку. Мужчина, сообщили СМИ и очевидцы, встал на одно колено и предложил своей подруге пожениться. Они поцеловались и продолжили спуск.

Adam Gray / Reuters / Scanpix / LETA

Adam Gray / Reuters / Scanpix / LETA

После спуска пару задержала полиция. Им могут предъявить обвинения в незаконном проникновении и создании угрозы безопасности. Из-за акции руферов полицейские перекрыли несколько улиц рядом с Эмпайр-стейт-билдинг и подняли в воздух вертолет.

По данным Variety и RTVI US, на Эмпайр-стейт-билдинг поднялись руферы из России Ангела Николау и Ваня Биркус. Они путешествуют по миру и без страховки забираются на различные небоскребы. Им посвящен документальный фильм «Skywalkers: История одной пары», который вышел в 2024 году. Сначала его показали на кинофестивале «Сандэнс», а затем выпустили на Netflix.

@angela_nikolau @angela_nikolau

Позже Николау опубликовала в своем инстаграме подтверждение, что это именно они с Биркусом забрались на одно из самых знаменитых зданий в Нью-Йорке. На одной из фотографий она показала кольцо.

В свою очередь администрация Эмпайр-стейт-билдинг отметила, что во время акции руферов для арендаторов, посетителей здания и гостей смотровой площадки не было никакой угрозы.

«Следует подчеркнуть, что смотровая площадка Эмпайр-стейт-билдинг, расположенная на вершине самого знаменитого здания в мире в самом центре Нью-Йорка, отличный вариант для самых запоминающихся предложений руки и сердца», — добавил представитель Эмпайр-стейт-билдинг.

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