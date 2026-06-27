Joanna Stingray / Getty Images

На ютьюб-канале Джоанны Стингрей вышел документальный анимационный фильм Андрея Айрапетова «Четыре стороны Красной Волны». В нем рассказывается история создания музыкального альбома «Red Wave», вышедшего в США 27 июня 1986 года. Этот сборник, составленный из композиций «Аквариума», «Кино», «Алисы» и «Странных игр», стал первым официальным релизом подпольных рок-групп из СССР на Западе. Пластинку придумала и выпустила Джоанна Стингрей — американская певица, которая в середине 1980-х оказалась в СССР, познакомилась с музыкантами Ленинградского рок-клуба и влюбилась в их творчество. Стингрей вывезла записи советских рокеров в США контрабандой. Она также сняла для них любительские видеоклипы — на песни «Пепел» «Аквариума», «Видели ночь» «Кино», «Экспериментатор» «Алисы» и «Метаморфозы» «Странных игр». Считается, что выход «Red Wave» способствовал тому, чтобы записи андерграундных групп стали официально издавать и в самом СССР.

Joanna Stingray

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