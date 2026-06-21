Журналистка «Дождя» выяснила, с чем сталкиваются россиянки, которые пытаются искать своих родственников, пропавших на войне С помощью искусственного интеллекта она сгенерировала фото «мужа Коли». Уже через 15 минут его «нашли» в плену

Телеканал «Дождь» выпустил 21 июня фильм-расследование «Охота на гробовые» о том, как обманывают родственников российских военных, пропавших на войне. Автор фильма, журналистка Екатерина Фомина, с помощью несуществующего мужа, названного Николаем Фоминым, ловила мошенников «на живца». Она опубликовала в группах по поиску пропавших фотографию своего «мужа», созданную при помощи искусственного интеллекта из десятков снимков россиян, действительно пропавших на войне.

Как «черные вдовы» отнимают гробовые, а мошенники разводят жен военных Телеканал Дождь

Уже через 15 минут после того, как Фомина написала о пропавшем «муже» во все известные чаты по поиску пропавших военных, ей сообщили, что он находится в плену. С ней сразу же попытались связаться мошенники, выдававшие себя за украинского блогера Дмитрия Карпенко. Он выпускает интервью россиян, попавших в украинский плен (настоящий Карпенко журналистке не звонил).

Преступники предложили Фоминой скачать зараженный файл, чтобы пообщаться. После скачивания вредоносная программа перехватывает все входящие СМС, в том числе банковские уведомления, и рассылает сообщения по записной книжке жертвы.

В другом случае с Фоминой связалась мошенница, предложившая найти мужа за деньги, которые пойдут «бойцам на всякие нужды». «Кому-то, как мне, находят близкого живым, но без перевода [денег] обещают обнулить», — рассказала Фомина.

Она опубликовала переписку с «бойцами», которые сперва прислали исчезающую фотографию с вопросом «Ваш?», а затем, когда журналистка написала, что не успела посмотреть, ей заявили: «Значит, не ваш. Этого обнуляем как неопознанного. В следующий раз будете внимательнее». Одна из жертв мошенников, столкнувшаяся с такой схемой, рассказала: «Они любят написать „Вам важнее деньги или спасти вашего человека?“».

В другом случае с Фоминой связалась жительница Дагестана Инга (Индира) Мусаева, которая рассказала, что в 2024 году помогла найти пропавшего человека. По ее словам, у нее есть «связи с генералами», а также «700 женщин и 300 бойцов, которые работают по всем направлениям». Как установила журналистка «Дождя», ранее Мусаеву судили по обвинению в мошенничестве.

С Фоминой связались еще несколько мошенников. В одном случае ей предложили обратиться к военному адвокату, в другом — к тарологу, который ищет людей «по картам, по кофейной гуще, по фотографии», а также проводит «приворот на возвращение».

«Когда я начала искать своего сгенерированного супруга, нашлось очень много желающих помочь, — рассказала Фомина в конце репортажа. — Вот снова сообщение, обещают найти моего Колю, даже добавить в обменные списки. Цена вопроса — 24 тысячи рублей. „Главное верить в лучшее“, — пишет мне очередная мошенница».

«Медуза»