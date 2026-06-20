Этим летом в Петербурге только и разговоров, что об острове Кареджи Из-за сбоев GPS это теперь одна из самых «посещаемых» горожанами точек на карте

Блокировки интернета и сбои мобильной связи стали новой обыденностью для россиян. В крупных городах власти регулярно глушат сигнал под предлогом защиты от беспилотников — а местные жители лишаются доступа к самым базовым сервисам: не могут расплатиться картой, связаться с друзьями или составить маршрут своих поездок. Например, в центре Москвы навигаторы уже давно не показывают реальную локацию, отправляя пользователей либо в Шереметьево, либо во Внуково.

Такой же GPS-спуфинг (подмена координат в навигационных системах) появился недавно в Петербурге. В преддверии 9 Мая многие жители, открывая мобильные приложения, внезапно стали обнаруживать свое местоположение на острове Кареджи посреди Ладожского озера.

В реальности это абсолютно необитаемый островок длиной 1,8 километра и шириной всего 250 метров. Единственная его достопримечательность — Маяк Кареджи.

Остров Кареджи в Ладожском озере wikimapia.org

Несмотря на неудобства, петербуржцы отнеслись к такому сбою навигации с юмором. На 2ГИС виртуальные жители Кареджи организовали практически домовой чат, в котором обсуждают все подряд:

Доброе утро. Подскажите пожалуйста на завтрак куда можно сходить?

Дамы и господа, а когда нам уже тут прописку оформят?

Каждый день как домой сюда возвращаюсь. Островитянам привет!

Открытие сезона на острове? Приглашаю всех к костру!

Предлагаю сделать дискотеку сегодня вечером, кто за?

Давайте все вместе шашлыки устроим!

Я думаю, на этом острове уже семьями целыми сидят какой день (Не переживайте, помогу организовать детский праздник!

Ребят, кто шкуру оленя брал на ночь, верните пожалуйста, прохладный бриз дует…

Куплю лодку, чтобы уплыть отсюда…

Когда я просила у вселенной дать знак, чтобы переехать, я просила не этого…

Сгенерированное изображение, опубликованное пользователем Яндекс Карт

На «Яндекс Картах» у острова Кареджи уже более 1300 отзывов. Пользователи выставили ему почти две тысячи оценок. Средний балл — 5,0.

Вдобавок они массово генерируют с помощью ИИ фотографии о воображаемой жизни на острове.

Вот некоторые из отзывов (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Чудесным образом попал на остров Кареджи! Вышел из дома, взял самокат и неожиданно телепортировался к маяку! Поплавал вокруг острова, а потом пришвартовался к берегу. Очень много людей отдыхают здесь, но мне удалось найти место для мангала, и я устроил шикарный ужин на природе с футуристичным видом на маяк и Ладогу. Рекомендую к посещению, советую брать удочку и водные экскурсии.

Отличное место. Перебралась сюда недавно с севера Спб. Очень довольна. Радует, что все мои соседи и знакомые тоже здесь. Один минус — такси до центра дороговато стоит.

Сгенерированное изображение, опубликованное пользователем Яндекс Карт

Лучшее место на земле! Какие там виды 🥹❤️ водопады, красивые закаты, коровы, лошади, вокруг все в цветах. Бываю на этом острове чаще чем дома в спб. Очень рекомендую к посещению!

Невероятное место. Шла с ребенком в школу искусств и оказалась на этом замечательном острове! Больше всего меня поразили дельфины выпрыгивающие из лона морской пущи на закате. Такого умиротворения я никогда не испытывала. Однозначно рекомендую. Если еще раз откроется портал на остров, пойду без раздумывания)

«Остров выживания класса люкс»

Сгенерированное изображение, опубликованное пользователем Яндекс Карт

Если вы искали идеальное место, чтобы вас наконец-то все оставили в покое — поздравляю, вы его нашли. Маяк Кареджи — это пятизвездочный отель для интровертов посреди Ладожского озера.

Плюсы:

Шум волн вместо уведомлений из рабочих чатов.

Потрясающий футуристичный вид (выглядит так, будто его построили инопланетяне, у которых закончился бюджет на внешнюю отделку).

Идеальное место, чтобы пожарить картошечку на костерке с видом на бесконечную воду (как на видео в карточке).

Минусы:

С доставкой пиццы сюда тяжеловато, курьеры на самокатах почему-то тонут на полпути.

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Остров Кареджи оказался именно тем местом, где природа решила немного пошутить над реальностью. С одной стороны — камни, прозрачная вода и ветер. С другой — постоянное ощущение, что за ближайшим валуном вот-вот появится древний ладожский дух, но вместо него выходит турист с термосом и спрашивает, где лучше ловит связь. Несмотря на свою островную уединенность, Кареджи нельзя назвать безлюдным. Здесь удивительным образом сочетаются тишина и присутствие людей: кто-то фотографирует закат, кто-то устраивает пикник, кто-то медитирует, а кто-то уже третий час ищет «то самое место», которое видел на карте. Благодаря этому остров живет — не шумно, а по-доброму и по-своему спокойно. Правда, любая мистика быстро заканчивается, когда из леса доносится смех очередной компании путешественников во времени.

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Супер место! Быстро и без ограничений доехал сюда на самокате, боялся только одного, что не смогу припарковаться, оказалось, никаких проблем не возникло, тут и помимо меня люди уже припарковали свои самокаты! Есть один небольшой недочет, до сюда доставка занимает чуть больше времени, но я уже привык!Чувствую себя как дома! Таксисты также очень любят заказы сюда, уже без навигатора едут, так как привыкли к тому, что люди массово сюда переезжают!Природа, воздух и маяк! Еще, конечно, подумаю, но может быть, сыграю здесь свадьбу, все-таки, сюда добраться проще всего:)

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Место прекраснейшее, которую неделю здесь ночую, все 7млн Петербуржцев тут прекрасно умещаются, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Каждый день играет группа «Ленинград», под шашлыки черемшу заходит только так. Также доступна опция поплавать в Ладожском озере, что происходит довольно часто, плавают все быстро, пробок еще не было, аварий тоже, что при стабильной скорости 120-150 км/ч довольно странно. В общем всем рекомендую данное место к посещению, вы точно не пожалеете!

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Ехали с коллегой разными маршрутами с работы, но неожиданно встретились здесь, на острове. Такой приятный релакс бонус после рабочего дня. Всем рекомендую вначале поплавать вокруг озеро, насладиться видами с воды. Но будет готовы к интенсивному движению, меня вот бмв подрезал при швартовке.

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