Этим летом в Петербурге только и разговоров, что об острове Кареджи Из-за сбоев GPS это теперь одна из самых «посещаемых» горожанами точек на карте
Блокировки интернета и сбои мобильной связи стали новой обыденностью для россиян. В крупных городах власти регулярно глушат сигнал под предлогом защиты от беспилотников — а местные жители лишаются доступа к самым базовым сервисам: не могут расплатиться картой, связаться с друзьями или составить маршрут своих поездок. Например, в центре Москвы навигаторы уже давно не показывают реальную локацию, отправляя пользователей либо в Шереметьево, либо во Внуково.
Такой же GPS-спуфинг (подмена координат в навигационных системах) появился недавно в Петербурге. В преддверии 9 Мая многие жители, открывая мобильные приложения, внезапно стали обнаруживать свое местоположение на острове Кареджи посреди Ладожского озера.
В реальности это абсолютно необитаемый островок длиной 1,8 километра и шириной всего 250 метров. Единственная его достопримечательность — Маяк Кареджи.
Несмотря на неудобства, петербуржцы отнеслись к такому сбою навигации с юмором. На 2ГИС виртуальные жители Кареджи организовали практически домовой чат, в котором обсуждают все подряд:
- Доброе утро. Подскажите пожалуйста на завтрак куда можно сходить?
- Дамы и господа, а когда нам уже тут прописку оформят?
- Каждый день как домой сюда возвращаюсь. Островитянам привет!
- Открытие сезона на острове? Приглашаю всех к костру!
- Предлагаю сделать дискотеку сегодня вечером, кто за?
- Давайте все вместе шашлыки устроим!
- Я думаю, на этом острове уже семьями целыми сидят какой день (Не переживайте, помогу организовать детский праздник!
- Ребят, кто шкуру оленя брал на ночь, верните пожалуйста, прохладный бриз дует…
- Куплю лодку, чтобы уплыть отсюда…
- Когда я просила у вселенной дать знак, чтобы переехать, я просила не этого…
На «Яндекс Картах» у острова Кареджи уже более 1300 отзывов. Пользователи выставили ему почти две тысячи оценок. Средний балл — 5,0.
Вдобавок они массово генерируют с помощью ИИ фотографии о воображаемой жизни на острове.
Вот некоторые из отзывов (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Чудесным образом попал на остров Кареджи! Вышел из дома, взял самокат и неожиданно телепортировался к маяку! Поплавал вокруг острова, а потом пришвартовался к берегу. Очень много людей отдыхают здесь, но мне удалось найти место для мангала, и я устроил шикарный ужин на природе с футуристичным видом на маяк и Ладогу. Рекомендую к посещению, советую брать удочку и водные экскурсии.
Отличное место. Перебралась сюда недавно с севера Спб. Очень довольна. Радует, что все мои соседи и знакомые тоже здесь. Один минус — такси до центра дороговато стоит.
Лучшее место на земле! Какие там виды 🥹❤️ водопады, красивые закаты, коровы, лошади, вокруг все в цветах. Бываю на этом острове чаще чем дома в спб. Очень рекомендую к посещению!
Невероятное место. Шла с ребенком в школу искусств и оказалась на этом замечательном острове! Больше всего меня поразили дельфины выпрыгивающие из лона морской пущи на закате. Такого умиротворения я никогда не испытывала. Однозначно рекомендую. Если еще раз откроется портал на остров, пойду без раздумывания)
«Остров выживания класса люкс»
Если вы искали идеальное место, чтобы вас наконец-то все оставили в покое — поздравляю, вы его нашли. Маяк Кареджи — это пятизвездочный отель для интровертов посреди Ладожского озера.
Плюсы:
Шум волн вместо уведомлений из рабочих чатов.
Потрясающий футуристичный вид (выглядит так, будто его построили инопланетяне, у которых закончился бюджет на внешнюю отделку).
Идеальное место, чтобы пожарить картошечку на костерке с видом на бесконечную воду (как на видео в карточке).
Минусы:
С доставкой пиццы сюда тяжеловато, курьеры на самокатах почему-то тонут на полпути.
Остров Кареджи оказался именно тем местом, где природа решила немного пошутить над реальностью. С одной стороны — камни, прозрачная вода и ветер. С другой — постоянное ощущение, что за ближайшим валуном вот-вот появится древний ладожский дух, но вместо него выходит турист с термосом и спрашивает, где лучше ловит связь. Несмотря на свою островную уединенность, Кареджи нельзя назвать безлюдным. Здесь удивительным образом сочетаются тишина и присутствие людей: кто-то фотографирует закат, кто-то устраивает пикник, кто-то медитирует, а кто-то уже третий час ищет «то самое место», которое видел на карте. Благодаря этому остров живет — не шумно, а по-доброму и по-своему спокойно. Правда, любая мистика быстро заканчивается, когда из леса доносится смех очередной компании путешественников во времени.
Супер место! Быстро и без ограничений доехал сюда на самокате, боялся только одного, что не смогу припарковаться, оказалось, никаких проблем не возникло, тут и помимо меня люди уже припарковали свои самокаты! Есть один небольшой недочет, до сюда доставка занимает чуть больше времени, но я уже привык!Чувствую себя как дома! Таксисты также очень любят заказы сюда, уже без навигатора едут, так как привыкли к тому, что люди массово сюда переезжают!Природа, воздух и маяк! Еще, конечно, подумаю, но может быть, сыграю здесь свадьбу, все-таки, сюда добраться проще всего:)
Место прекраснейшее, которую неделю здесь ночую, все 7млн Петербуржцев тут прекрасно умещаются, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Каждый день играет группа «Ленинград», под шашлыки черемшу заходит только так. Также доступна опция поплавать в Ладожском озере, что происходит довольно часто, плавают все быстро, пробок еще не было, аварий тоже, что при стабильной скорости 120-150 км/ч довольно странно. В общем всем рекомендую данное место к посещению, вы точно не пожалеете!
Ехали с коллегой разными маршрутами с работы, но неожиданно встретились здесь, на острове. Такой приятный релакс бонус после рабочего дня. Всем рекомендую вначале поплавать вокруг озеро, насладиться видами с воды. Но будет готовы к интенсивному движению, меня вот бмв подрезал при швартовке.