Это пересказ фрагмента интервью основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова изданию «Эксперт». Так он прокомментировал жалобы крупного бизнеса на нехватку инновационных разработок, готовых к внедрению в производство.

Евтушенков связан с руководством ФСБ и лично с помощником президента и бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым, сообщало издание «Проект». Основатель АФК «Система» находится под западными санкциями. Forbes оценивает его состояние в 1,6 миллиарда долларов.