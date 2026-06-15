«Выяснилось, что всех купить нельзя, да и трахнуть тоже» Бизнесмен Владимир Евтушенков заявил, что Россия отстает от США и Китая — и возвращается к «истокам могучего СССР»
Это пересказ фрагмента интервью основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова изданию «Эксперт». Так он прокомментировал жалобы крупного бизнеса на нехватку инновационных разработок, готовых к внедрению в производство.
Евтушенков связан с руководством ФСБ и лично с помощником президента и бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым, сообщало издание «Проект». Основатель АФК «Система» находится под западными санкциями. Forbes оценивает его состояние в 1,6 миллиарда долларов.
Когда в России появились нефтедоллары, мы начали жить по принципу «все купим и всех трахнем». Выяснилось, что всех купить нельзя, да и трахнуть тоже. Поэтому мы стали возвращаться к истокам могучего Советского Союза. Он и США тогда были две технологические державы полного цикла — от фундаментальных исследований до производства. Сейчас это США и Китай. В России целый ряд критичных технологий или недоразвили, или не обратили на них внимания. Теперь приходится лихорадочно нащупывать и догонять при условиях жесткого ограничения по деньгам. И по интеллекту тоже.
Фото на обложке: Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia