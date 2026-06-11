Российские военные почти год публиковали в открытом телеграм-чате приказы командиров, логины-пароли для стримов с дронов и другие секретные сведения Чат назывался «******** организация»

В этом тексте есть мат.

Российские военнослужащие из 143-го гвардейского мотострелкового полка ( ) почти год публиковали в открытом телеграм-чате списки личного состава и распоряжения командования, а также ссылки на видеоконференции и логины-пароли для стримов с беспилотников. Чат назывался «Блядская организация». Внимание на него обратило издание Astra.

Вот что журналисты Astra нашли в этом чате:

Ссылки на видеоконференции в «Яндекс Телемост» для начальников штабов, замполитов и офицеров управления 143-го полка.

Списки военнослужащих, таблицы комплексов видеонаблюдения, заявки на выдачу боеприпасов, таблицы с логинами, паролями, и ключами двухфакторной аутентификации для просмотра стримов с беспилотников для командиров подразделений.

Кодировки рек в Запорожской и Донецкой областях для переговоров по аудио- и видеосвязи. Например, Верхняя Терса стала «Ангарой», а Мокрые Ялы — «Невой».

Распоряжения штаба 5-й армии. В одном из них говорилось о потерях среди штурмовых подразделений из-за недостаточного снабжения и предписывалось оснащать автоматизированные тележки терминалами Starlink.

В другом, как утверждает Astra, секретном распоряжении говорилось об оперативной маскировке на Времевском направлении. Военным приказали создавать ложные военные объекты и имитировать их деятельность, чтобы ввести украинскую разведку в заблуждение.

В еще одном документе командование приказало организовать психологические операции против украинских подразделений, включая регулярный сброс агитационных листовок на позиции ВСУ. В чате также обнаружилось распоряжение о разведывательных мероприятиях на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, в канале регулярно публиковались планы проведения радиоигр — заранее подготовленной серии фиктивных радиообменов между подразделениями.

В конце апреля 2026 года один из администраторов «Блядской организации» заметил, что в чат начали добавляться посторонние люди. «Кто добавляются, кто такие? С какой целью тут? Потом начинаются непонятные истории с утекающими данными, взломанными аккаунтами. Безопасность превыше всего», — написал владелец чата. С 4 мая группа перестала обновляться.

После публикации Astra Z-блогер «Угольный из дома» заявил, что к военным приехала проверка. Других сообщений об этом не поступало. Официально Минобороны РФ не комментировало ни утечку, ни заявления о проверке. Блогер призвал не сильно наказывать военных, «просто сделать выводы» и «поднять на ножи» журналистов Astra.

Один из документов, опубликованных в чате

В других постах «Угольный из дома» признал, что использование телеграма военными «прискорбный факт», но пока не создадут специальный мессенджер для военных, приходится терпеть. При этом блогер отметил, что никакой секретной информации участники чата не публиковали. «Но это мои герои: названия для штабного чата лучше, чем „Блядской организации“ нет», — добавил «Угольный из дома».

Комментаторы предположили, что весь чат может быть радиоигрой. В Astra считают, что эта версия неправдоподобна: «Сам чат „радиоигрой“ назвать нельзя, поскольку при доступе ВСУ к этим документам эти мероприятия оказались бы бесполезными».

Что происходит на фронте

Путин говорит, что на фронте «нет места, где не было бы наступления» российской армии. А как на самом деле? Карта боев на 5 июня

Что происходит на фронте

Путин говорит, что на фронте «нет места, где не было бы наступления» российской армии. А как на самом деле? Карта боев на 5 июня