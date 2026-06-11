На стадионе «Ацтека» в Мехико стартовал ЧМ-2026. Фотографии

На стадионе «Ацтека» в Мехико 11 июня стартовал чемпионат мира по футболу. Перед началом первого матча состоялась торжественная церемония открытия. В ее ходе певица Шакира исполнила официальный гимн ЧМ — песню «Dai Dai». Церемония завершилась выносом флагов всех 48 стран-участниц. В первом матче турнира на поле вышли сборные Мексики и ЮАР. Нынешний чемпионат станет самым длинным в истории — он будет продолжаться до 19 июля; за это время будут сыграны 104 матча. Помимо Мексики, игры будут проходить в США и Канаде. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.

Hector Vivas / FIFA / Getty Images

Juancho Torres / Anadolu / Getty Images

Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA Kai Pfaffenbach / Reuters / Scanpix / LETA

Natacha Pisarenko / AP / Scanpix / LETA

Шакира исполняет гимн чемпионата мира, песню «Dai Dai» Ricardo Mazalan / AP / Scanpix / LETA

Tom Weller / picture alliance / Getty Images

Matthias Koch / IMAGO / Scanpix / LETA