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На стадионе «Ацтека» в Мехико стартовал ЧМ-2026. Фотографии
Источник: Meduza
На стадионе «Ацтека» в Мехико 11 июня стартовал чемпионат мира по футболу. Перед началом первого матча состоялась торжественная церемония открытия. В ее ходе певица Шакира исполнила официальный гимн ЧМ — песню «Dai Dai». Церемония завершилась выносом флагов всех 48 стран-участниц. В первом матче турнира на поле вышли сборные Мексики и ЮАР. Нынешний чемпионат станет самым длинным в истории — он будет продолжаться до 19 июля; за это время будут сыграны 104 матча. Помимо Мексики, игры будут проходить в США и Канаде. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.