Китай начал свою «специальную операцию» в водах к востоку от Тайваня. Это ответ на территориальный спор с Японией и Филиппинами Что важно знать?
Китай пошел на эскалацию отношений с Японией и Филиппинами: в ответ на договор двух стран о разграничении морских границ, затрагивающих зоны к востоку от Тайваня, которые Пекин считает своими, КНР направила в район несколько патрульных кораблей в дополнение к кораблям своей Береговой охраны. В Пекине этот рейд называют «специальной операцией», призванной обозначить притязания страны на спорные участки моря.
- 6 июня Китай направил в воды к востоку от Тайваня свою флотилию. Корабли министерства транспорта КНР проведут патрулирование района совместно с судами Береговой охраны, которые находятся там с начала недели, отмечает газета South China Morning Post (SCMP).
- Как сообщила газета-рупор Коммунистической партии КНР «Жэньминь жибао», этот рейд — ответ на территориальный спор с Японией и Филиппинами, которые стали «источником проблем» и «угрозой миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В конце мая обе страны заявили о начале официальных переговоров по определению морских границ своих исключительных экономических зон (ИЭЗ) и континентальных шельфов, потенциально совпадающих с границами Тайваня. Пекин сразу же назвал эти переговоры «незаконными и недействительными».
Это район за пределами территориального моря, прилегающий к нему и подпадающий под действие особого правового режима.
Территориальное море — это полоса моря, прилегающая к берегу, находящемуся под суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним водам, и составляющая часть государственной территории. На территориальное море распространяется суверенитет прибрежного государства. Международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль (22,2 километра). Суда всех государств пользуются правом мирного прохода через территориальные воды при условии соблюдения положений Конвенции ООН по морскому праву (проход не должен нарушать безопасность прибрежного государства и т. д.).
Ширина ИЭЗ не может превышать 200 морских миль (370,4 километра), отсчитываемых от исходных линий. Государство в своей исключительной экономической зоне имеет исключительное право:
- на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах;
- юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений;
- морских научных исследований защиты и сохранения морской среды.
В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря.
- Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» также назвало патрулирование «необходимой мерой в ответ на одностороннее объявление Японией и Филиппинами начала переговоров о морской границе в водах к востоку от китайского острова Тайвань, что серьезно нарушает территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы». В сообщении рейд описывается как «специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского судоходства… с целью полного осуществления административной юрисдикции страны в области морского правоприменения и укрепления возможностей патрулирования в открытом море и контроля за движением судов в ключевых водах».
- Как пишет SCMP со ссылкой на данные сервиса Marine Equipment & Government Vessel Information, отслеживающего деятельность китайской береговой охраны, в патрулировании участвует «Хайсюнь 09» — первое в стране морское патрульное судно водоизмещением 10 тысяч тонн. В состав флотилии также входят гидрографическое исследовательское судно «Хайсюнь 08» водоизмещением 7,5 тысячи тонн и два судна водоизмещением пять тысяч тонн — океанское спасательное судно «Хайсюнь 06» и спасательное судно «Дунхайцзю 113».
- Китайская береговая охрана, к кораблям которой присоединятся эти суда, еще 1 июня заявила, что начнет патрулирование вод к востоку от Тайваня в ответ на японско-филиппинские переговоры.
- Отношения между Пекином и Токио неуклонно ухудшаются с тех пор, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре заявила, что нападение на Тайвань может спровоцировать военное вмешательство со стороны Токио.
- Что касается Филиппин, то затянувшийся территориальный спор между Манилой и Пекином по поводу Южно-Китайского моря привел к частым столкновениям между Береговыми охранами двух стран, пишет SCMP. В мае президент Филиппин Фердинанд Маркос также заявил, что страна вмешается в случается конфликта вокруг Тайваня.
- Япония и Филиппины, являющиеся союзниками США, в последнее время более активно работают над укреплением своих связей в сфере безопасности. В ходе недавнего визита президента Филиппин Маркоса в Японию страны договорились начать переговоры об обмене военной разведывательной информацией и ускорить передачу Филиппинам шести бывших в употреблении эсминцев. В апреле и мае во время ежегодных американско-филиппинских учений Balikatan японские войска впервые после оккупации Филиппин во время Второй мировой войны ступили на филиппинскую землю.
- Подобные шаги вызвали в Пекине опасения, что две страны, входящие в первую островную цепь, блокирующую доступ Китая к Тихому океану, могут стать проблемой в случае конфликта из-за Тайваня. В комментарии «Жэньминь жибао» говорилось, что Токио и Манила разжигают «блоковую конфронтацию» в стиле холодной войны. Статья, отмечает SCMP, была написана под псевдонимом Чжун Шэн, омонимом выражения «Голос Китая», которое часто используется для изложения взглядов Пекина на внешнюю политику.