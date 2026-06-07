Китай начал свою «специальную операцию» в водах к востоку от Тайваня. Это ответ на территориальный спор с Японией и Филиппинами Что важно знать?

Это район за пределами территориального моря, прилегающий к нему и подпадающий под действие особого правового режима.

Территориальное море — это полоса моря, прилегающая к берегу, находящемуся под суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним водам, и составляющая часть государственной территории. На территориальное море распространяется суверенитет прибрежного государства. Международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль (22,2 километра). Суда всех государств пользуются правом мирного прохода через территориальные воды при условии соблюдения положений Конвенции ООН по морскому праву (проход не должен нарушать безопасность прибрежного государства и т. д.).

Ширина ИЭЗ не может превышать 200 морских миль (370,4 километра), отсчитываемых от исходных линий. Государство в своей исключительной экономической зоне имеет исключительное право:

на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах;

юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений;

морских научных исследований защиты и сохранения морской среды.

В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря.