В Польше вернулся на трассу автобус № 666 в город Хель. Шутки про Highway to Hel, конечно же, тоже вернулись Три года назад номер «адского» маршрута поменяли из-за жалоб верующих

Marcin Bruniecki / Shutterstock / Vida Press

В Польше перезапустили автобусный маршрут № 666 в курортный город Хель, расположенный на одноименном полуострове на побережье Балтийского моря. Новым оператором маршрута станет немецкая транспортная компания Flixbus, которая занимается дальними автобусными перевозками.

До 2023 года сезонный летний рейс № 666 в Хель обслуживал польский перевозчик PKS Gdynia. За годы работы маршрут стал популярным среди туристов и пользователей интернета, но одновременно он вызывал споры, отмечает TVN24.

Польша — преимущественно католическая страна, где церковь играет значительную роль в политической и общественной жизни. Консервативные религиозные группы жаловались, что номер маршрута «распространяет сатанизм». В ответ перевозчик поменял его на 669, перевернув последнюю шестерку. Такая замена тоже вызвала неоднозначную реакцию: в соцсетях критиковали отказ от запоминающегося номера, ставшего узнаваемым символом Хеля.

В компании Flixbus сообщили, что специально выбрали номер 666 для своего маршрута. «Основная цель — выделить сезонный маршрут и привлечь внимание к новой возможности путешествия в культовое место на польском побережье. Номер 666 был выбран намеренно как элемент маркетинговой коммуникации, который должен повысить узнаваемость маршрута на популярном летнем направлении в Хель», — сообщил представитель пресс-службы перевозчика Александр Каленик.

Перед тем, как запустить маршрут под этим номером, компания проанализировала возможную реакцию пассажиров и потенциальные репутационные риски. По оценке Flixbus, пока реакция в основном нейтральная или положительная.

Возобновленный маршрут будет сезонным. Летом автобус № 666 будет курсировать между Краковом и Хелем ежедневно. Дорога в один конец займет около 13 часов. По пути автобус будет проезжать Варшаву и другие города.

О перезапуске «адского» автобуса сообщили СМИ по всему миру. Среди прочего они вспомнили шутку о Highway to Hel. Так туристы, местные жители и журналисты называют трассу, ведущую в Хель (на польском языке — Hel), и сам автобусный маршрут № 666. Highway to Hel — отсылка к песне AC/DC «Highway to Hell».