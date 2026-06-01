«Мама, меня посадят?» В Сыктывкаре школьники играли на инсталляции из кубиков ко Дню Победы. Теперь, как утверждают родители, власти пытаются забрать детей из семей

Фотография инсталляции из публикации Анны Савельевой

Полиция Сыктывкара потребовала изъять из семей троих школьников из-за того, что они играли на инсталляции ко Дню Победы. Об этом рассказали мамы двоих детей, Анна Савельева и Ирина Калибабчук, в публикациях во «ВКонтакте» 29 мая.

По словам Савельевой, отдел по делам несовершеннолетних местного управления МВД подал иск об изъятии ее ребенка из семьи. Калибабчук показала на видео документ, который она назвала иском об изъятии ребенка в центр временного содержания малолетних правонарушителей.

По словам родителей и данным полиции, 18 апреля трое детей 2017 года рождения забрались на конструкцию у городского бассейна, установленную к 9 Мая. Судя по фотографии, опубликованной Савельевой, это квадратные и прямоугольные сооружения с фотографиями участников Великой Отечественной войны, изображениями георгиевской ленточки и надписями ко Дню Победы. Родители назвали эту конструкцию «кубиками».

Трое детей, которых в полиции посчитали правонарушителями, вместе с другими школьниками играли на конструкции в догонялки или прятки, рассказала Калибабчук. В дальнейшем «на монументе обнаружили сломанный кубик», рассказала Савельева. Причем сами дети отрицают, что сломали кубик. По их словам, все так и было, когда они начали там играть. В итоге троих детей поставили на профилактический учет, а отдел по делам несовершеннолетних попросил суд изъять их из семей.

Анна Савельева рассказала, что теперь ее сын опасается, что его посадят:

«Мама, меня посадят?» — спросил мой 8-летний сын шепотом, глядя в пол. Мне пришлось объяснять восьмилетнему мальчику, что такое «профилактический учет». Он не понял. А потом заплакал и сказал: «Но я же не врал, я сказал, что так уже было».

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова заявила 30 мая, что «информация об изъятии детей из семей преждевременна». «Решение о помещении их в центр временного содержания принимается исключительно судом. На сегодняшний день такого решения нет», — сказала детский омбудсмен.

В управлении МВД по Коми заявили 31 мая, что информация об изъятии детей из семей не соответствует действительности. Сотрудники полиции подали в суд материалы о том, чтобы направить одного из детей в центр для несовершеннолетних правонарушителей.

В полиции утверждают, что этот ребенок ранее воровал чужие вещи и деньги, а также совершал другие «общественно опасные деяния». Предположительно, этот же ребенок «совершил акт вандализма» на одном из городских памятников героям Великой Отечественной войны. Такие данные привели в комиссии по делам несовершеннолетних.

Случай с поврежденным кубиком планируют рассмотреть на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних 2 июня. На заседании определят меры профилактического характера, сообщила детский омбудсмен.

