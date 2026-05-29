На Лазурном берегу арестовали виллу бывшего министра промышленности России Виктора Христенко Французские власти подозревают, что у него и его жены, вице-премьера Татьяны Голиковой еще есть «значительное скрытое имущество» в Испании и Португалии

Апелляционный суд Парижа признал законным арест виллы на Лазурном берегу, принадлежащей бывшему министру промышленности России Виктору Христенко, пишет Le Monde со ссылкой на судебный источник.

Вилла, о которой идет речь, называется Maïgrana («Майграна»). Она расположена на берегу Средиземного моря на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра. Французские власти арестовали ее еще в октябре 2022 года.

В постановлении об аресте, которое утвердил Апелляционный суд, говорится, что Виктор Христенко и его жена Татьяна Голикова, которая сейчас занимает пост вице-премьера российского правительства, «подозреваются в наличии значительного скрытого имущества, в том числе недвижимости в Испании, Португалии и Франции». О такой недвижимости — виллах, гольф-клубах, отеле и других объектах — в октябре 2022 года рассказывалось в расследовании на сайте Алексея Навального (сам политик к этому моменту уже находился в колонии). Команда Навального утверждала, что все свое имущество Христенко и Голикова записывают на фонды и иностранные компании.

В начале марта 2022 года, практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, виллу Maïgrana на Лазурном берегу продали. Французские власти сочли эту сделку подозрительной и начали расследование. В итоге они обнаружили цепочку собственников с участием офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. В материалах дела фигурировали компании, напрямую связанные с самим Христенко и его сыном Владимиром. Им же «в конечном счете» принадлежала французская компания, купившая виллу.

Таким образом, пишет Le Monde, Виктор Христенко и его окружение оказались связанными одновременно и с продажей, и с покупкой виллы — в рамках «операции по передаче собственности, носившей круговой характер».

В итоге Апелляционный суд Парижа пришел к выводу, что сложность схем, скрывавших владельца виллы на Лазурном берегу, оправдывала арест. Этого решения, как отмечает Le Monde, «очень ждали» следователи по финансовым делам, которые занимаются поиском российской недвижимости во Франции, приобретенной «сомнительным образом». Оно важно и для судебной практики, которая до сих пор в целом склонялась к применению презумпции отмывания денег. Теперь же суд фактически поддержал принцип, согласно которому доказывать легальность происхождения средств должны владельцы.