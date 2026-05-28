Первый электрокар Ferrari (с дизайном от Джони Айва) не понравился ни фанатам, ни инвесторам. Акции компании упали после его презентации «Есть риск уничтожить легенду»

Первый в истории Ferrari электрокар — четырехдверный седан Luce — похоже, совсем не понравился покупателям и инвесторам. Презентация машины вызвала волну насмешек в соцсетях и ударила по акциям компании.

Ferrari показала свой электрокар 25 мая. Он оснащен четырьмя электродвигателями и развивает мощность до 1050 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 310 километров в час. Производитель обещает, что электрокар на полном заряде батареи проедет до 530 километров.

Машина стоит 550 тысяч евро. Первые покупатели, как ожидается, получат Luce в конце 2026 года.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья назвал выпуск первого электрокара «очень-очень важным днем» для компании, символизирующим начало «новой главы» в ее истории. При этом Luce выходит на рынок, когда другие люксовые автопроизводители, например, Porsche и Lamborghini, сокращают или откладывают свои планы по выпуску электромобилей из-за слабого спроса.

Дизайн машины создали в сотрудничестве с агентством LoveFrom бывшего директора по дизайну Apple Джони Айва. Внешний вид новой модели заметно отличается от привычных Ferrari. Он вызвал неоднозначную реакцию. Одни похвалили инженерные решения, интерьер и характеристики новой модели. Другие — особенно фанаты Ferrari, которые ценят агрессивный дизайн с острыми линиями кузова и характерный рев двигателя, — не приняли Luce, пишет The New York Times. При этом в новой машине установлено акустическое устройство, усиливающее звук электродвигателей, чтобы он больше походил на шум мотора.

В интернете новый премиальный электрокар Ferrari уже сравнили с Nissan Leaf, который дешевле примерно на полмиллиона долларов. The Verge в своем обзоре отмечает, что Luce больше похож на продукт от Apple, чем от Ferrari.

Машину раскритиковал и бывший президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло. Когда журналисты попросили его о комментарии, он сначала заявил: «Если я скажу, что думаю, это навредит Ferrari». Но вскоре ди Монтедземоло добавил: «Есть риск уничтожить легенду. Мне очень жаль. Я надеюсь, что они хотя бы снимут гарцующего жеребца (логотип Ferrari — прим. „Медузы“) с этой машины. Это точно автомобиль, который, по крайней мере, китайцы не станут копировать». С похожей критикой в соцсетях выступил министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

При этом папу римского Льва XIV и президента Италии Серджо Маттареллу, похоже, новая модель впечатлила. Ferrari устроила для них поездку на Luce по Риму. Но даже такая реклама, пишет The Verge, не успокоила разочарованных поклонников Ferrari.

На следующий день после презентации акции Ferrari на Миланской бирже упали примерно на 8%, а американские депозитарные акции снизились на 5,3%.

Аналитики объяснили реакцию рынка сочетанием «ненависти к дизайну» и биржевого принципа «покупай на слухах, продавай на новостях». Акции Ferrari сильно выросли еще до презентации, а потом инвесторы стали фиксировать прибыль.

Энтони Дик, автомобильный аналитик брокерской фирмы Oddo BHF, заявил телеканалу CNBC, что падение акций — «самая резкая реакция рынка на дизайн автомобиля, которую мы когда-либо видели». Дик отметил, что Luce — «самое сильное отклонение от философии бренда».

Однако еще до презентации электрокара у инвесторов вызвала вопросы долгосрочная стратегия бренда, которую Ferrari представила в прошлом году. Компания собирается сочетать электрокары с моделями, которые имеют двигатели внутреннего сгорания и остаются основой ее бренда. Ferrari ожидает, что к 2030 году полностью электрическими будут лишь 20% моделей в линейке компании, хотя в 2022 году заявляла цель в 40%. План по гибридам остался без изменений: они должны составить 40% новых автомобилей.