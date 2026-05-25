Во Франции скандал из-за жестокого обращения с детьми в школах и детсадах Сотрудников программы внеклассного присмотра подозревают в физическом и сексуализированном насилии над воспитанниками

Франция столкнулась с кризисом системы внеклассного присмотра за детьми в государственных детсадах и школах. Парижская полиция расследует жалобы на жестокое обращение, физическое и сексуализированное насилие в отношении детей более чем в 100 учреждениях. Под подозрение попали сотрудники программы, присматривающие за воспитанниками.

В рамках программы внеклассного присмотра (périscolaire) сотрудники приглядывают за детьми в возрасте от трех до 11 лет в государственных детсадах и начальных школах. Они отвечают за детей во время перемен, обеда, тихого часа, продленок и внеклассных занятий в кружках и секциях. Иногда такие сотрудники проводят с детьми больше времени, чем их непосредственные учителя.

При этом работники программы не считаются сотрудниками школ или министерства образования. Их нанимает мэрия и другие органы местной власти. Часто бывает так, что это люди без специального образования, подготовки и профессиональных знаний о том, как работать с детьми. Многие из них работают временно, неполный день и получают почасовую оплату. По словам сотрудников программы внеклассного присмотра, в среднем они получают около тысячи евро в месяц. Сотрудники со стажем с учетом всех бонусов и премий могут заработать около двух тысяч евро в месяц, но таких немного из-за высокой текучки кадров.

Всего расследования ведутся в 84 дошкольных учреждениях, примерно в 20 начальных школах и 10 центрах дневного пребывания, заявила главный прокурор Парижа Лора Бекко. Адвокаты пострадавших семей утверждают, что среди прочего расследуются дела о предполагаемых изнасилованиях детей трех и четырех лет.

Кризис начался еще весной 2025 года. Сейчас известно как минимум о трех громких случаях насилия над детьми в 11-м округе Парижа:

В начале мая в закрытом режиме начался суд в отношении 47-летнего Николя Г. — бывшего воспитателя, который вел кружок по манге в школе Titon. Ему предъявлены обвинения в домогательствах в отношении девяти 10-летних (на момент совершения преступления в 2024 году — прим. «Медузы») детей и сексуализированном насилии в отношении троих из них.

26 мая, как ожидается, начнется суд над сотрудником программы внеклассного присмотра, который работал в детсаду Alphonse-Baudin. Его подозревают в сексуализированном насилии над пятью детьми в возрасте от трех до пяти лет.

В конце апреля следствие предъявило обвинение сотруднику программы, который работал в школе Servan, а теперь находится под стражей. Его обвинили в «действиях сексуального характера, совершенных в отношении троих детей».

При этом родительское объединение SOS Périscolaire утверждает, что проблема не ограничивается только Парижем. Организация получила от родителей на предполагаемые случаи физического, психологического и сексуального насилия в детских садах и начальных школах по всей Франции. Речь идет об оскорблениях, публичных унижениях, избиениях и издевательствах (от лишения еды до принуждения есть до рвоты), а также домогательствах и сексуализированном насилии.

Мэрия Парижа ответила на скандал политикой нулевой терпимости: сотрудников, отвечающих за внеклассные занятия и присмотр за детьми, отстраняют при малейшем подозрении на насилие.

Так, сообщала в апреле парижская мэрия, в 2025 году были отстранены от работы 30 сотрудников программы внеклассного присмотра, в том числе 16 — по подозрению в сексуализированном насилии. С начала 2026-го власти города отстранили от работы еще 78 сотрудников, из них 31-го — по подозрению в сексуализированном насилии.

В мэрии утверждают, что решения об отстранении принимаются «в индивидуальном порядке», но сами сотрудники говорят, что отстранения происходят автоматически. Кроме того, на фоне скандала работники программы подвергаются давлению — как из-за общей атмосферы недоверия в их адрес, так и из-за нехватки ресурсов.

«Существует презумпция виновности, которая вызывает огромное беспокойство, — заявил Le Monde Бертран, директор программы внеклассного присмотра в одной из школ 11-го округа Парижа. — Многие мужчины просят перевести их из дошкольных учреждений, потому что боятся оказаться под подозрением. Это приводит к высокой текучке кадров и дополнительному стрессу для коллективов, которым доверяют совсем маленьких детей, нуждающихся в стабильных взрослых рядом».

На фоне реакции властей руководители и сотрудники программ внеклассного присмотра провели несколько акций протеста перед мэрией. Профсоюзы также осудили «политику репрессий со стороны муниципалитета». Они призвали к забастовке.

Новый мэр Парижа, социалист признал «серьезные проблемы» в системе программы внеклассного присмотра и принес извинения родителям от имени городской администрации. Он открыто рассказал, что и сам в начальной школе подвергся сексуализированному насилию в рамках внеклассных занятий по плаванию.

Грегуар пообещал, что проверка кандидатов на должности сотрудников внеклассного присмотра будет усилена, а подготовка новых сотрудников улучшена. Мэр также согласился создать межпартийную комиссию по расследованию того, как городские власти управляли системой périscolaire. Всего власти города собираются потратить на борьбу с насилием в школах 20 миллионов евро.

При этом мэр выступил в защиту политики нулевой терпимости. По его словам, он предпочитает «на данном этапе быть несправедливым по отношению к персоналу, чем допустить хотя бы малейший риск для детей».