13-летний фигурист Александр Плющенко сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Это распространенная практика для фигуристов, которые считают, что у них не слишком много шансов попасть в сборную России — они уезжают в страны, где фигурное катание развито хуже, чтобы в условиях низкой конкуренции проходить отбор на чемпионаты мира и Олимпиады.

Отец фигуриста — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — годами публично говорил о своем патриотизме и выступал в поддержку власти. Он крайне резко отзывался о спортсменах, сменивших спортивное гражданство после начала большой войны России с Украиной. «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы», — говорил он в октябре 2022 года.

В таком контексте новость о том, что Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан, вызвала резкую реакцию в соцсетях. Евгений Плющенко и его сын даже закрыли свои аккаунты в инстаграме. А вот что говорят об этом тренеры, комментаторы и эксперты — и сам Евгений Плющенко.

Евгений Плющенко

Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии.

Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время и такая поддержка очень важна.

Антон Сихарулидзе

президент Федерации фигурного катания России

Саша Плющенко — юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение.

Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать.

Татьяна Тарасова

тренер, включена в Зал славы мирового фигурного катания

У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря.

Дмитрий Губерниев

комментатор

За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх.

Могут быть какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной [Рудковской] — Азербайджан страна небедная.

Светлана Журова

депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте

Если все законные процедуры пройдены — это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем. Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки — он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить.

Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше. Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма.

Виталий Милонов

депутат Госдумы

Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения.

Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали.

Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают.

Мария Бутырская

чемпионка мира 1999 года

У меня в голове другая причина крутится — не с конкуренцией в нашей стране, а с возможностью выступать на международной арене. Женя же просто так ничего не делает! Естественно, все это было продумано и взвешено. Конечно, за Россию круче выступать, и он это сам понимает. Особо не слежу за Александром, поэтому сложно сказать, достигнет ли он там успехов.

Потеря для нашего фигурного катания? Мальчики в фигурном катании очень интересно развиваются. В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше, и вообще сама фамилия Плющенко у нас связана с Россией, он чемпион и наш герой. Поэтому я пошла по другому пути и отдала своего ребенка в другой вид спорта — теннис, чтобы потом этим не заниматься, ха-ха.

Елена Вайцеховская

спортивная журналистка

С некоторых пор мы как-то автоматически стали расценивать переходы фигуристов под другие флаги с позиции «потеря» или «не потеря». Хотя на самом деле предсказывать, какой результат в перспективе может показать тот или иной фигурист, сменив страну, — дело не слишком симпатичное с точки зрения элементарной спортивной этики. Особенно когда человек не ломает при расставании отношений с наставниками, никого не предает, платит по счетам. Не сжигает за собой мосты, проще говоря.

Мир фигурного катания при всей популярности вида спорта крошечный. Никогда не знаешь, как и на каком временном витке судьба столкнет тебя с тем, кому ты когда-то бросил в спину: «Не потеря!»

Можно иронизировать на тему «Плющенко и Азербайджан», хотя на самом деле интересная наблюдается штука: с тех самых пор, как российские (и не только) атлеты стали менять спортивное гражданство, в фигурном катании стала выстраиваться фактически клубная система, где вместо названий клубов фигурируют страны.

Ирина Роднина

трехкратная олимпийская чемпионка

Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.

Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик.

Алена Леонова

вице-чемпионка мира 2012 года

Люди ищут возможности выступать на международке, это не плохо. Так как у нас вообще все непонятно, в принципе, конкуренция достаточно серьезная даже на юниорском уровне. Тренеры, родители делают так, чтобы у ребенка было спортивное будущее. Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация.