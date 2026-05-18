Разорившийся бизнесмен сел на императорский трон в Эрмитаже и зачитал обращение к Путину Когда его попытались прогнать, он пригрозил сотрудникам ножом. В музее назвали случившееся «вооруженной провокацией»

45-летний предприниматель из Ленинградской области 17 мая прошел в Эрмитаж, сел на Большой императорский трон и зачитал обращение к Владимиру Путину. О случившемся рассказали «Фонтанка» и другие издания.

Инцидент произошел около двух часов дня в воскресенье в Георгиевском зале Зимнего дворца. Один из посетителей — мужчина, одетый в халат, — зашел за ограждение и взобрался на постамент, где установлен трон. Судя по опубликованным видео, он зачитал речь, которую принес с собой на нескольких листах бумаги и в какой-то момент даже сел на трон.

По словам очевидцев, мужчина говорил что-то о взятках, кредитах и разорении, а затем обратился к президенту. Среди прочего он заявил:

«Владимир Владимирович, я знаю, что на тебя возложена большая ответственность за сохранение и стоят большие задачи в каждый момент времени. Так же, как у меня, 24 часа в сутках и ни мгновения больше. Но мелочей не бывает и надо разобраться в законности»;

«Я не привык проигрывать и отказываться от задуманного, как бы пафосно это ни звучало, делая мир лучше. Мне не надо снисхождения, мне надо, чтобы закон был исполнен и виновные понесли наказание»;

«На этом троне сидели сильные люди мира. И я сейчас не про физическую силу. Для меня важен результат, а не эта табуретка».

Работник Эрмитажа попытался спустить посетителя с постамента, но тот, судя по видео, пригрозил ему ножом, который держал в руках. Сотрудник музея отошел за ограждение. По данным «Фонтанки», при себе у мужчины был самурайский нож танто, который тот прятал в обуви. По другой информации, ножей было два.

Вскоре в музей прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали вооруженного посетителя. В ведомстве при этом заявили, что мужчина при задержании пытался оказать активное сопротивление. Его доставили в отдел полиции, откуда затем отвезли «в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи». Полиция проводит проверку.

В Эрмитаже назвали случившееся «вооруженной провокацией», уточнив, что 17 мая в музее был день бесплатного посещения. «Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музея», — добавила пресс-служба Эрмитажа.

«Фонтанка» утверждает, что задержанного зовут Александр. Он отец троих детей и «разорившийся предприниматель» из деревни Горбунки Ленинградской области, пишет издание. В соцсетях бизнесмен участвовал в дискуссиях, связанных с различными инициативами в деревне, а также критиковал местную власть.

По данным из системы СПАРК, у Александра было как минимум четыре бизнес-проекта. Его компания, связанная с разработкой программного обеспечения, по итогам 2025 года оказалась убыточной. Две другие компании ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы, четвертая «признаков жизни не подает», говорится в публикации «Фонтанки».

Это не первый инцидент с троном в Эрмитаже. В марте 2025 года другой посетитель музея Александр Дробышев сел на трон магистра Мальтийского ордена в зале № 172. В результате экспонат получил повреждения — деформацию сиденья и разрывы обивки. Через год суд взыскал с него 825 тысяч рублей — стоимость реставрационных работ.