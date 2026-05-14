Энгельс две недели тонет в нечистотах из-за аварии на коллекторе Горожане живут без воды, боятся распространения инфекций и ругают чиновников за медлительность. Вот что известно о «фекальной» ЧС в Саратовской области
В Энгельсе, втором по численности населения городе Саратовской области, произошла авария на коммунальном коллекторе. Ее последствия не могут устранить уже более двух недель. Город затоплен нечистотами, жители жалуются на произвольные отключения воды и опасаются эпидемий. СМИ называют происходящее в городе «фекальной» ЧС. Рассказываем, что известно о ситуации в Энгельсе.
Авария в Энгельсе произошла еще в конце апреля, пишет издание «7×7», восстановившее хронологию происшествия. 29 апреля местные жители сообщили, что остались без воды из-за крупной коммунальной аварии: коллектор на улице Менделеева ушел под землю сразу в двух местах. Глава района Максим Леонов позже уточнил, что речь идет о главном самотечном коллекторе города, где «произошло разрушение верхнего свода участка трубопровода». В городском водоканале аварию объяснили скачками напряжения.
Сколько именно жителей города остались без воды, до конца неясно. 30 апреля Леонов заявил, что «давление воды снижено» в 115 многоквартирных домах города, их жителям организовали подвоз питьевой воды. Местное издание «Взгляд-инфо» сообщало, что без воды осталось полгорода. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza 10 мая утверждал, что воды нет почти у 200 тысяч человек — это практически все население города.
Из-за аварии нечистоты разлились по улицам города. «Озеро фекалий появилось с 29 апреля. Масштаб и размеры впечатляют. Это 300 метров в длину, ширина 100 метров, а глубина составляет 3,5 метра. Эти зловония находятся в центре города, у памятника „Быку-солевозу“», — сообщили читатели «Взгляд-инфо».
По данным издания, нечистоты затопили улицы, дворы и подвалы многоэтажных жилых домов, территории школ и детсадов, спортивные и детские площадки. Затопило и территории в квартале между улицами Ростовской и 2-й Комсомольской, где находятся частные дома. Телеграм-канал Baza проиллюстрировал свой пост о ситуации в Энгельсе видео, которое сняли в одном из затопленных подъездов города. Автор ролика рассказывала, что грязная вода, затопившая двор и вход в подъезд, продолжает прибывать.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в городе объявили лишь через неделю после аварии — 4 мая. В тот же день ситуацию в Энгельсе впервые публично прокомментировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, заявив, что происшествие «находится на контроле правительства» региона.
На фоне опасений жителей Энгельса, что из-за аварии в городе может начаться «эпидемия кишечной палочки и стафилококка», саратовское управление Роспотребнадзора сообщило, что питьевая вода в Энгельсе соответствует гигиеническим нормативам. При этом в ведомстве все равно рекомендовали горожанам до ликвидации последствий аварии пить и использовать для бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду. 11 мая Роспотребнадзор предупредил, что воду в Энгельсе в рамках профилактики будут хлорировать сильнее обычного.
Однако аварию до сих пор не удалось окончательно устранить, несмотря на то, что в город специально для откачки воды доставили насосную станцию из Ярославской области. Ликвидации последствий в том числе помешал ливень, который прошел в ночь на 10 мая. Вечером 13 мая Леонов сообщил, что ремонтные работы продолжаются. По его словам, подачу воды горожанам полностью возобновили, а «подтопление дворовых территорий практически устранено». «Дезинфекцию подвалов, попавших в зону подтопления, планируется провести после их осушения», — добавил глава района. В городе проводится дезинфекция улиц.
Жители Энгельса, согласно публикациям «7×7» и «Взгляд-инфо», с самого начала аварии были недовольны медленной реакцией чиновников, в том числе проблемами с подвозом воды. Активисты направили жалобы в администрацию президента, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. Реакции федеральных властей пока не последовало.
Местные жители и журналисты считают, что авария на коллекторе стала следствием системных проблем: на запах канализации в городе жаловались как минимум с 2024 года. «Взгляд-инфо» также связало аварию с деятельностью бывшего директора «Энгельс-Водоканала» Владимира Попеко, который руководил компанией с ноября по декабрь 2018 года. Издание утверждает, что аварию можно было избежать, если бы в 2018-2019 годах началась реализация инвестиционной программы модернизации сетей местного водоканала. Один из пунктов программы подразумевал реконструкцию коллектора, где случилась авария.
В отношении Попеко завели несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий, которые позже были прекращены за отсутствием состава преступления. Сейчас суд рассматривает обвинения в адрес бывшего директора «Энгельс-Водоканала» в злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвинили в том, что он не стал направлять проект инвестпрограммы развития водоснабжения и канализации Энгельсского района в областное министерство строительства и ЖКХ. Попеко обвинения отрицает, заявив, что его «назначили виноватым во всех грехах».
Сам коллектор шесть раз проваливался в 2020 году , затем еще раз в 2021-м и в начале 2025-го. В марте того же года на ремонт аварийного коллектора выделили 140 миллионов рублей. При этом местные власти оценивали, что на полный ремонт канализационной системы города потребуется не менее четырех миллиардов рублей. В марте 2026-го местные жители жаловались на отсутствие ремонта коллектора лично губернатору Бусаргину.