Двое эстонцев, которые перешли границу и оказались в псковском СИЗО, потом побывали в психиатрической больнице Одного из них признали невменяемым. Несмотря ни на что, он надеется на убежище в России

Предупреждающий знак на границе России и Эстонии Carl Court / Getty Images

Два гражданина Эстонии, которые зимой перешли границу с Россией, чтобы просить убежища, прошли стационарную психиатрическую экспертизу, рассказал в письме изданию «Медиазона» один из них — 25-летний .

Из письма Данила следует, что оба эстонца «были на осмотре в психиатрической больнице, но в разных местах». Их возили Петербург из псковского следственного изолятора № 1, куда их ранее отправили по решению суда.

Данил, среди прочего, рассказал, что боится снова попасть в , потому что там «даже не спрашивали — делали укол». «Меня признали каким-то невменяемым или душевнобольным, с чем я вообще не согласен», — рассказал эстонец, добавив, что готов «снова пройти проверку» в другой клинике.

Сейчас Данил находится на двухнедельном карантине «после Питера» в псковском СИЗО-1. По словам заключенного, его содержат в одиночной и «очень холодной» камере, где много мышей. «Я уже писал бумагу насчет этого и того, что очень много мышей, я просил мышеловку! Я тут быстрее заболею от холода и мышей. Отопление отключили, так вообще холодно стало», — цитирует его письмо «Медиазона».

Другие заключенные отдали Данилу, который пришел в Россию без каких-либо вещей, немного одежды, и еще кружку, ложку и тарелку. Администрация СИЗО выдала ему санитарный комплект — мыло, зубную пасту и щетку. «А вот туалетную бумагу я так и не дождался и взял у сокамерника», — добавил Данил.

Свое решение попросить убежище в России он объясняет «кризисом и многими жизненными обстоятельствами», связанными с тем, что в Эстонии, по его словам, «начали запрещать русский язык в школах, не найти работу стало». По словам Данила, без знания эстонского языка он «сам себя содержать не мог» и «скорее всего остался бы бомжом».

«Медиазона» и эстонская газета Eesti Ekspress рассказали историю Данила и 42-летнего — второго гражданина Эстонии, который зимой перешел границу РФ по льду озера, — в начале мая. Оба эстонца попали в Россию независимо друг от друга в конце января — начале февраля и попросили у российских властей международной защиты. Однако их арестовали по делу о незаконном пересечении границы и отправили в псковское СИЗО-1.

Основательница комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, которая помогает беженцам и мигрантам, отмечала, что возбуждение уголовного дела нарушает статью 31 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, поскольку эстонцы попросили в России убежища. По ее словам, если им в итоге вынесут приговор, их ждет «недолгое лишение свободы или штраф, а дальше — депортация». По вменяемой эстонцам статье им грозит до двух лет колонии.

При этом Данил, несмотря на заключение и условия в СИЗО, не теряет надежды, что российские власти предоставят ему «политическое убежище», а затем и гражданство.

