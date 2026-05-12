Юлия Мендель Tucker Carlson / YouTube

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского дала полуторачасовое интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Мендель, работавшая с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем начальнике — она назвала его «одним из самых больших препятствий на пути к миру» и заявила, что он регулярно употребляет наркотики. Из-за близости слов Мендель нарративам российской пропаганды интервью активно начали цитировать российские государственные и провластные СМИ и z-авторы. Большинство крупных украинских СМИ, в свою очередь, интервью проигнорировали. Вот интервью Мендель — и комментарий офиса Зеленского.

Юлия Мендель. Я разговаривала с людьми, которые вели мирные переговоры в 2022 году. Они рассказали: Зеленский лично согласился отдать Донбасс, и это было бы концом войны. А теперь он говорит: «Я не могу». Видите, он непоследователен. Когда я у него работала, он требовал продвигать позитивные новости. Однажды он сказал, что ему нужна пропаганда, как у Геббельса. Лично я никогда не видела, как он употребляет наркотики, но это секрет Полишинеля. Мне многие это подтверждали. Часто бывало, что он уходил в ванную на 15 минут — и возвращался другим человеком. Энергичным, заряженным. Люди, которые знали его по 20 лет, говорили, что он на кокаине. Сегодня Зеленский — одно из самых больших препятствий на пути к миру. Он — не тот, кого вы видите. Он абсолютно великий актер, постоянно меняет маски. Он не контролирует эмоции, ведет себя истерически и считает каждого человека расходным материалом. Завершение войны для него — политическое самоубийство. Он диктатор. Я определенно знаю: он думал, что пришел навсегда.

Офис президента Украины. Эта дама не участвовала в мирных переговорах, не участвовала в принятии решений. Она давно не в себе, а кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле — комментировать несерьезно.