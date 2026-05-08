Вы не знали, что такое «русский императив»? На выставке в Петербурге вам это объяснили Вот несколько фотографий

В музейно-выставочном комплексе «Манеж» в Петербурге открылась выставка «Русский императив». На ней показывают картины Васнецова, Верещагина, Репина, Петрова-Водкина и Кандинского — а еще работы современных художников, которые, как заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский, в своем творчестве «отражают специальную военную операцию». «Выставка посвящена нашей великой России, русским людям, которые всегда защищали страну и делают это сейчас», — заявил Пиотровский. Куратор выставки Антон Беликов добавил: «Выставка посвящена той силе, которая способна оторвать от дома, от семьи и сделать воинами». Вот несколько фотографий, на которых видно, что такое «русский императив».

«Утро на Куликовом поле». Художник Александр Бубнов Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Горькая». Художник Александр Федоров Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Товарищи». Художник Константин Дудко Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

«Победоносец». Художник Александр Федоров Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia