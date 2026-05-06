Samsung, Asus и Acer скоро будет нельзя ввозить в Россию по схеме параллельного импорта Звучит непонятно? Ноутбуки станут дороже, объясняет Forbes

Максим Змеев / Reuters / Scanpix / LETA

27 мая в России изменятся правила — из списка товаров будут исключены ноутбуки и другая техника некоторых иностранных брендов. В их числе Acer, Asus, Samsung и Toshiba. Минпромторг уверяет, что это не приведет к сокращению ассортимента. Ритейлеры добавляют, что товары с полок не исчезнут. Однако юристы предупреждают, что возвращение к «серым схемам» ввоза может привести к рискам для импортеров и росту цен для покупателей. Forbes разобрался, как исключение брендов отразится на рынке в целом.

С 27 мая вступает в силу приказ Минпромторга № 4769 от сентября 2025 года, который исключает из перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту, компьютеры, ноутбуки, серверы, материнские платы, процессоры и накопители иностранных брендов.

В самом ведомстве заявили, что исключение брендов из перечня не повлияет на ассортимент этой техники на внутреннем рынке России и повысит спрос на отечественную продукцию. «Аналогичные товарные позиции представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран», — говорилось в комментарии Минпромторга.

Опрошенные Forbes представители ритейла считают, что запрет не окажет существенного влияния на продажи и на рынок в целом. В объединенной компании Wildberries & Russ говорят, что не ожидают сокращения продаж за счет появления новинок на витрине. В Inventive Retail Group отмечают, что в отношении ноутбуков Samsung решения пока нет, но даже если будет — их доля в обороте занимает менее 3%. В «Марвел-Дистрибуции» добавляют, что сейчас хватает как отечественного оборудования, так и поставок из «дружественных» стран, а небольшой приток перечисленных брендов на рынок останется через страны — цены могут немного подрасти, но «некритично».

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), напротив, считают, что запрет импорта ряда брендов сузит ассортимент.

Источник Forbes в одном из российских производителей убежден, что исключение брендов из перечня в целом «практически не повлияет на ситуацию на рынке». Он поясняет, что это не будет означать исчезновения товаров, и перечисляет несколько вариантов — например, представительство бренда, расположенное в «дружественной» стране, может выдать разрешительные документы, или устройства будут ввозить под видом других товаров.

Юристы, опрошенные Forbes, поясняют, что исключение из перечня параллельного импорта не означает запрета на ввоз как таковой. Они считают, что импорт не прекратится, и если есть спрос, то будет и предложение, но вырастут риски для тех, кто ввозит и продает технику — и «эти риски обязательно будут закладываться в цену для конечного потребителя».

Юристы также отмечают, что правообладатель может потребовать пресечь ввоз товаров без разрешения или взыскать компенсацию — но для этого требуется его «институциональное присутствие» в России, а этого «у значительной части иностранных брендов сейчас нет».