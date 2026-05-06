Александр Окунев из Калининграда сжег себя у военного мемориала в третью годовщину вторжения России в Украину Власти это скрыли. Все следы убрали за три часа

Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде Sergey Granev / Shutterstock

В третью годовщину начала большой войны России и Украины, 24 февраля 2025 года, 37-летний житель Калининграда Александр Окунев сжег себя у мемориала 1200 гвардейцам. Власти информацию об этом скрыли, выяснили спустя полтора года журналисты «Важных историй» совместно с Delfi Estonia и литовской телерадиокомпанией LRT.

О самосожжении Александра Окунева впервые стало известно из открытого доклада эстонской разведки, который был опубликован зимой 2026 года. Имя в докладе не приводилось — только короткое сообщение о протестной акции. Журналисты изучили документы Следственного комитета, а также поговорили с близкими и бывшими коллегами Окунева и с источниками в сфере европейской безопасности.

Окунев работал системным администратором в компании по продаже торгового оборудования и не был активистом, пишут «Важные истории». Бывшие коллеги описывают его как человека одинокого, тихого, замкнутого и «странноватого». По их словам, Окунев «сидел в уголочке», никаких разговоров о политике не вел, о войне не спорил, друзей у него почти не было.

Александр Окунев Важные истории

При этом бывшие коллеги отмечают, что у Окунева были «крутые программистские мозги». Они называют его добрым, отзывчивым и справедливым человеком, добавляя, что он «всем всегда помогал». Окунев, по их словам, увлекался оригами и мог тайком положить на стол «какой-нибудь там цветочек», когда у кого-то из коллег был день рождения.

Примерно за полгода до самосожжения Окунев решил уволиться. На вопросы коллег он отвечал, что другую работу не нашел, причин увольнения не раскрывал. По информации одной из его бывших коллег, после ухода с работы Окунев действительно сидел дома и «практически ни с кем не общался».

К мемориалу 1200 гвардейцам Окунев пришел около пяти утра 24 февраля. Только в 6:40 (несмотря на многочисленные камеры у мемориала) его обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий, пишут «Важные истории». На снегу рядом была сделана краской надпись «Нет войне».

На место выехали сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Калининграда. Главе городской администрации Елене Дятловой доложили о случившемся, и та, как утверждает источник «Важных историй» в европейской разведке, взяла все под свой контроль. К 9:15 утра все следы произошедшего были убраны. Дятловой помогали глава местной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов и министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Последний, как пишут журналисты, «особенно волновался, что самосожжение произошло возле памятника Великой Отечественной войны», потому что это «слишком символично».

Возложение цветов к вечному огню у мемориала 1200 гвардейцам, 23 февраля 2025 года Правительство Калининградской области

Ни одно местное издание о самосожжении Окунева не написало. Новостей о нем не было и в телеграм-каналах. Близкие Окунева тоже никому ничего не рассказывали. Один из них пояснил это журналистам так: «Какой смысл как-то это все афишировать и рассказывать? Для чего?». После самосожжения Окунева проводилось расследование, в рамках которого, по словам его близких, были сделаны некие «экспертизы», установившие, что «никакого влияния извне не было». Кроме того, самих близких допросили, а на бывшую работу Окунева следователи приходили за «характеристикой».

По словам знакомого Окунева, накануне самосожжения тот вел себя «абсолютно нормально». Один из близких Окунева рассказал, что тот оставил предсмертную записку. «Написал, что есть другой путь. В его мире, видимо, должен был быть мир во всем мире. Он не захотел больше жить в таком мире, поэтому принял такое решение», — говорит собеседник «Важных историй». По его словам, из записки следует, что Окунев понимал: «скорее всего, нигде в новостях этого не будет, нигде не будет широко это освещаться». Текст самой записки не приводится.

Ни Дятлова, ни Маслов не ответили на вопросы журналистов. Министр культуры Андрей Ермак сказал, что с результатами расследования этого «несчастного случая» он не знаком, и поэтому говорить не будет. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы «прокомментируют ситуацию, как только будет завершено расследование», пишут «Важные истории».