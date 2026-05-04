Штаб-квартира Oracle в Кремниевой долине Christopher J. Morris / CORBIS / Getty Images

Один из мировых лидеров в IT-сфере, американская корпорация в последний месяц уволила около 30 тысяч сотрудников из-за намерения больше полагаться на искусственный интеллект при решении внутренних задач. Многие из сотрудников посчитали, что их заставили обучить системы искусственного интеллекта, а затем уволили одним электронным письмом. Некоторым после увольнения придется уехать из США, поскольку их рабочие визы подходят к концу. Другие остались без нереализованных бонусов в несколько сотен тысяч долларов. Журнал Time поговорил с теми, кого уволили из компании, и подробно рассказал о сокращениях в Oracle. «Медуза» кратко пересказала этот текст.

Компания Oracle объявила о новой волне массовых увольнений 31 марта. Из публикации Time следует, что сотрудники получили электронные письма об этом, некоторым сообщили об увольнении по телефону. За несколько месяцев до этого, в январе 2026-го, аналитики TD Cowen подсчитали, что сокращение от 20 до 30 тысяч сотрудников Oracle может высвободить от 8 до 10 миллиардов долларов. Годом ранее, в мае 2025-го, в компании работали 162 тысячи человек. Представитель Oracle отказался от комментариев для статьи Time.

Незадолго до массового увольнения Oracle попросила сотрудников задокументировать некоторые из своих рабочих процессов, чтобы обучить системы искусственного интеллекта компании. Один из основателей Oracle Ларри Эллисон говорил на конференции в марте, что «код, который пишет Oracle, на самом деле пишет не Oracle, а наши модели искусственного интеллекта». Однако несколько бывших сотрудников рассказали, что инструменты ИИ, которые их заставляли применять в Oracle, генерировали код с ошибками, и его приходилось переписывать, что создавало хаос в работе. При этом некоторые признали, что ИИ был полезен, потому что ускорял процессы.

Многие из уволенных работали в компании не один десяток лет. Так, Time поговорил с человеком с 30-летним стажем в Oracle. Бывшие сотрудники и организация по защите прав работников What We Will провели письменный опрос среди 272 человек, которых сократили. Исследование показало, что 62% респондентов были старше 40 лет, а 22% проработали в компании более 15 лет. Time отмечает, что результаты опроса не могут быть репрезентативными для всех уволенных.

Многие респонденты посчитали, что целью увольнений стали пожилые сотрудники с более высокой зарплатой, у которых в том числе были ограниченные акции (RSU) — инструмент мотивации, при котором компания обещает предоставить обычные акции по итогам определенного срока работы. Один из собеседников Time сказал, что потерял 300 тысяч долларов, другой — что лишился миллиона долларов за четыре месяца до получения опциона. 27% респондентов сообщили, что у них были RSU со сроком реализации в течение 90 дней.

Другие бывшие сотрудники находились в США по рабочим визам для специалистов H1-B. И теперь у них есть 60 дней на то, чтобы найти новую работу или уехать из страны. Как отмечает издание, 60 дней — слишком маленький срок для отрасли, где трудоустройство растягивается на несколько месяцев.

Более 600 сотрудников Oracle 17 апреля написали письмо руководству компании. Они попросили увеличить выходное пособие, помочь с получением виз H1-B, ускорить выпуск акций, а также продлить медицинское страхование, особенно для сотрудников, у которых диагностировали онкологические заболевания, и беременных женщин. Oracle в ответ заявила, что будет рассматривать эти вопросы только в индивидуальном порядке. В дальнейшем компания отклонила многие индивидуальные запросы с просьбой поднять выходной пособие, иногда отвечая шаблонными фразами, не вникая в суть обращений.

Эксперты все чаще называют бум искусственного интеллекта финансовым пузырем. Это признают даже сами разработчики ИИ В случае краха технологические компании потеряют сотни миллиардов долларов — и не оставят после себя ничего полезного

