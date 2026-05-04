Это кратчайший пересказ статьи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вышедшей в «Ведомостях». В пересказе некоторые заявления могли быть отредактированы, дополнены или поменяны местами для придания связности тексту. Смысл и контекст полностью сохранен. Оригинал статьи можно прочитать здесь.

Госдеп (или те, кто стоит за ним), начали принудительно давать американское гражданство детям российских дипломатов, рожденных в США. Хотя на них «право почвы» не распространяется — это прописано во всех нормативных актах. Это интриги за спиной Трампа, который пытается навести порядок в миграционной баланде, доставшейся от предшественников. Началось это еще в 2023 году [за год до его избрания]. Как будто специально закладывали под Трампа мину, чтобы выставить его в глупом свете. Пока он депортирует иностранцев, которые годами пытались натурализоваться, российским дипломатам гражданство впихивают насильно. гребет в другую сторону от своего президента. Но кого это волнует, когда на кону очередной акт русофобии — которую так любят демократы. Это вызывает тревогу — но не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников. Хотя за дипломатов тревога тоже есть: вдруг ребенка похитят под предлогом проверки на предмет гендерного соответствия?!

