Автор комикса «Собакистан» и игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий побывал на «Битве экстрасенсов» Он превратил свои выступления в парад поп-культурных отсылок

Виталий Терлецкий — автор и издатель комиксов и видеоигр, наиболее известный проектами «Собакистан» (комикс о тоталитарном государстве под управлением товарища Дружка) и «Альтушка для скуфа» (игра об одиноком мужчине средних лет, который ищет себе девушку). Терлецкий неожиданно принял участие в 25-м сезоне телешоу «Битва экстрасенсов», который прямо сейчас идет на канале ТНТ. И хотя он не дошел до финала, каждое его выступление становилось настоящим поп-культурным квестом с отсылками к аниме, видеоиграм и фильмам. «Кинопоиск» собрал все эти отсылки; «Медуза» пересказывает материал коллег.

25-го сезон «Битвы экстрасенсов» начал выходить на ТНТ в феврале 2026 года. Виталий Терлецкий рассказывал, что пришел туда с японскими духами ёкаями. Он несколько последних лет прожил в Японии и якобы встретил их, когда однажды блуждал по лесу. Виталий начал общаться с ними и смог привезти нескольких с собой в Россию в коробке из-под печенья.

«Когда я был на испытании с ширмой, меня просили рассказать, что я вижу. Я сказал: „Ничего, у меня нет никаких способностей“. Спросили, зачем тогда я здесь. А я ответил, что могу видеть только пять своих духов в коробке, которые выходят, смотрят и рассказывают мне. Могут соврать, ошибиться, ведь они еще и говорят по-японски. Я половину не понимаю», — объяснял Терлецкий.

«Битву экстрасенсов» он назвал «величайшим поп-культурным феноменом нашего государства текущей эпохи». Став участником этого феномена, Терлецкий почти каждое свое появление в кадре сопровождал отсылками к поп-культуре.

Так, во втором выпуске он пришел на съемочную площадку в свитере с портретом Почиты — персонажа из манги и аниме «Человек-бензопила». В третьем эпизоде появился в костюме Аратаки Рейгена — самоназванного «величайшего экстрасенса XXI века» из манги «Моб Психо 100», которую издательство Терлецкого официально продает в России. Пост на Reddit, посвященный образу Виталия, набрал почти три тысячи лайков.

В седьмом выпуске Терлецкий снова появился в костюме Аратаки Рейгена, а еще использовал раскладной телефон, как у этого персонажа. У Терлецкого была «раскладушка» Motorola без аккумулятора, с которой он «звонил» на тот свет.

В четвертом выпуске Виталий получил задание найти лишнего среди четырех мужчин и успешно выполнил его, используя карточки с покемонами. «Для гадания была заряжена популярная японская карточная игра с существами разных элементов. Все сработало как часы! Один из моих главных тезисов — содержание важнее формы. Колода Таро — просто картонки с картинками, но для многих людей она работает, поэтому никто уже давно не удивляется и не смеется над таким. Так почему моя гадальная колода не должна работать так же? И она работает!» — написал он позднее в своем телеграм-канале.

В пятом выпуске другой участник шоу вызвал Терлецкого на дуэль — дополнительное испытание, по итогам которого проигравший вылетает. Терлецкий справился с заданием лучше конкурента и сказал ему: «Omae wa mou shindeiru» («Ты уже мертв»). Так к своим врагам обращался Кенширо, главный герой аниме «Кулак Северной звезды». Эта фраза стала мемом.

В шестом эпизоде Терлецкий оделся, как Лайт Ягами (Кира) — главный герой манги и аниме «Тетрадь смерти», а для прохождения испытания использовал яблоки. По сюжету это любимая еда бога смерти Рюка. После того, как эпизод вышел в эфир, Виталий заявил: «С помощью особого ритуала я призвал на помощь богов смерти. Ведь, как мы помним, боги смерти любят яблоки». При этом некоторые зрители решили, что он больше похож не на Лайта Ягами, а на Гену Букина, героя ситкома «Счастливы вместе», выходившего на ТНТ в 2000-х.

В седьмом эпизоде Терлецкий, увидев ритуальный нож в руках у другой участницы, сказал: «А зачем тебе нож, мы что, торт резать будем?» Это цитата Джея, героя фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»

На съемках восьмого эпизода Терлецкий надел синий костюм с красным галстуком, как у адвоката Феникса Райта из игры Ace Attorney. Она особенно известна по мему «Objection!» («Протестую!») По словам Терлецкого, которые приводит «Кинопоиск», за кадром он шесть раз кричал «Протестую!», но это не попало в финальный монтаж. Зато попали жест рукой, который сделал Терлецкий во время дуэли, и произнесенное им слово «Кон». Это снова были к «Человеку-бензопиле».

В девятом выпуске на оглашение результатов голосования Терлецкий пришел с повязкой Конохи из популярнейшей манга-серии «Наруто». А когда, подводя к результатам, ведущий Марат Башаров сказал: «Космос — это опасное место», Терлецкий продолжил его фразу цитатой из фильма «Чужой» Ридли Скотта: «В космосе никто не услышит твой крик». По итогам этого голосования Виталий выбыл из «Битвы экстрасенсов». Но, кажется, не расстроился и призвал своих фанатов не расстраиваться тоже: «Мы не прощаемся, просто закончилась эта сюжетная арка».