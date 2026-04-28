В МГУ открыли факультет искусственного интеллекта. Это часть «единой ИИ-экосистемы» университета, которую курирует дочь Путина Главное из расследования T-invariant

Катерина Тихонова выступает по видеосвязи на Петербургском международном экономическом форуме, 18 июня 2025 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

21 апреля в Московском государственном университете (МГУ) состоялась презентация факультета искусственного интеллекта (ИИ). Новое направление — это часть инфраструктуры, которую российские государственные информагентства называют «единой экосистемой МГУ в сфере ИИ». В нее также входят исследовательский центр ИИ при университете, суперкомпьютер «МГУ-270» и Институт ИИ МГУ. Последнюю организацию официально возглавляет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Ее же считают куратором всей «экосистемы» источники издания T-invariant, знакомые с устройством ИИ-инфраструктуры в МГУ. «Медуза» коротко пересказывает расследование T-invariant.

Что известно о новом факультете ИИ в МГУ

Факультет возглавил доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Иван Оселедец. Его заместителем по научной работе стал Антон Конушин, кандидат физико-математических наук, научный руководитель Исследовательского центра МГУ в сфере ИИ.

Информации о педагогах на сайте факультета пока нет. Источники T-invariant предполагают, что обучать студентов будут сотрудники Института ИИ МГУ (Институт) и исследовательского центра ИИ при университете (Центр). Оселедец уточнил, что средний возраст преподавательского состава — всего 30 лет.

В первом наборе будут учиться по 36 будущих бакалавров и магистров. В каждой из этих групп предусмотрено по 20 бюджетных мест. Стоимость коммерческого обучения составит около полумиллиона рублей в год.

Факультет создан при поддержке миллиардера Олега Дерипаски. Ранее структуры бизнесмена также частично финансировали Центр ИИ и Институт ИИ МГУ. «Экосистему» Дерипаска в основном спонсирует через благотворительный фонд «Интеллект». Но поддержку факультету оказывает другая некоммерческая организация миллиардера — «Вольное дело».

Еще один спонсор «экосистемы» — ВТБ. С государственным банком Катерина Тихонова сотрудничает и как директор Института ИИ МГУ, и как руководитель фонда «Иннопрактика». В частности, на деньги ВТБ институт проводит ежегодный форум Data Fusion Awards. Последний раз это мероприятие прошло в апреле 2026 года. В форуме участвовали все ключевые спикеры ИИ от МГУ, а сама Катерина Тихонова рассказывала о важности фундаментального образования для специалистов (дочь Путина в последние несколько лет выступает исключительно по видеосвязи — будь то Петербургский международный экономический форум или юбилейная конференция «Иннопрактики»).

Как факультет связан с Китаем

В новом здании факультета ИИ планируют создать «парк роботов для развития технологий управления такими системами». «Мы намерены завести парк роботов разного рода — от собачек до андроидов и дронов. У нас уже есть список», — сказал на презентации Антон Конушин (цитата по ТАСС). Также обсуждается создание совместных лабораторий с российско-китайским .

Взаимодействие с Китаем — вероятно, важное направление для нового факультета и всей «экосистемы». «Мы с [коллегами из Китая] обсуждаем создание совместных образовательных программ, программ двойных дипломов. Безусловно, мы будем это делать», — сообщил Конушин.

Сотрудничество с Пекином уже происходит: еще в ноябре 2025 года на сайте Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне появилась новость о создании двух лабораторий. Одна из них — лаборатория алгоритмов искусственного интеллекта и их приложений — укладывается в «экосистему ИИ» в МГУ.

Ученые Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне занимаются обучением ИИ для дронов, заявлял в мае 2024 года на российско-китайском ЭКСПО в Харбине начальник управления по науке и исследованиям вуза Дмитрий Штарев. По его словам, это одно из «активно развивающихся научных направлений»: «На ЭКСПО мы привезли несколько моделей дронов, которые у нас разрабатываются. Это классические дроны, которые больше приспособлены под доставку больших грузов, так и миниатюрные модели».

Почему об «ИИ-экосистеме» Тихоновой почти ничего не известно

Вся «единая экосистема», куратором которой считают дочь Путина, изолирована, рассказал один из источников T-invariant. «Если посмотреть сюжет программы „Время“ [о новом факультете ИИ], то там показывают старый суперкомпьютер „Ломоносов-2“, а вовсе не „МГУ-270“. Значит съемочную группу туда не пустили. А „Ломоносовы“ никакого отношения к делам Тихоновой не имеют. Там четкое разделение. И дело не в том, что новый собран целиком на схемах серого импорта. На новый суперкомпьютер никого не пускают даже внутри университета, кроме узкого круга своих», — рассказывает собеседник издания.

Это подтвердил T-invariant и еще один ученый, знакомый с ситуацией в университете: «Второй год я спрашиваю у коллег из Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, что там происходит у Тихоновой. Они только разводят руками — их не пускают туда. О создании факультета, как и о запуске „МГУ-270“, они узнают из новостей».

Новый суперкомпьютер «МГУ-270» продолжает использоваться только по задачам, связанным с ИИ, а «Ломоносов-2» еще больше устарел и регулярно ломается, подтверждают источники, опрошенные T-invariant. «Фактически коллегам говорят, слушайте свои „Валенки“, то есть считайте на своем „Ломоносове-2“. Доступа к „МГУ-270“ ни у кого нет, только у узкого круга», — отметил один из собеседников издания.

Для чего нужен новый факультет

В интервью Первому каналу ректор МГУ Виктор Садовничий так описал задачи новой структуры: «В первую очередь, будем изучать вопросы искусственного интеллекта в медицине, генетике, компьютерном зрении и таких глубоких вопросах, которые требуют хорошего знания математики, информатики и других фундаментальных предметов».

Но во всех основных исследованиях и разработках ИИ-экосистемы, выстраиваемой Тихоновой, прослеживается возможность двойного назначения, отмечает T-invariant. Окончательно это станет ясно, когда заказчики технологий начнут решать, как именно использовать, к примеру, «классические дроны, которые больше приспособлены под доставку больших грузов».

Тем временем вся инфраструктура секретности уже выстроена: прежде всего — закрытая система проверки всех исследований гражданской науки, подконтрольная ФСБ. И система эта работает даже жестче, чем в СССР, резюмирует T-invariant.

«Медуза»