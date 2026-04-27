В Москву вернулась зима Из-за снегопада и шквалистого ветра повалены сотни деревьев, нарушено движение транспорта. Фотографии

В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности из-за мокрого снега, гололедицы и сильного ветра. Погода ухудшилась вечером 26 апреля, и к утру понедельника регион засыпало снегом. В Москве выпала половина месячной нормы осадков. По прогнозу Гидрометцентра, в течение дня 27 апреля в российской столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. Синоптики ожидают, что снегопад усилится к вечеру. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье упали около 200 деревьев, повредив автомобили и провода. В нескольких округах Московской области произошли отключения электричества. Из-за упавших деревьев в Москве изменили маршруты автобусов. По той же причине на Арбатско-Покровской линии метро утром не было движения поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Ночью во Внуково задержали несколько рейсов, а поезда, следовавшие в Москву, идут с опозданием на два с половиной часа. Жители региона сообщают об авариях на дорогах. Вот как выглядит Москва во время апрельского снегопада.

