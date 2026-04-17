В Якутии сын полицейского совершил сексуализированное насилие над спящей девушкой Параллельно он вел стрим и собирал донаты. Уголовное дело до сих пор не завели

Якутск Slava Lyufa / Anadolu / Getty Images

В Якутске сын начальника одного из районных отделов полиции пригласил девушку в гости и напоил алкоголем, а после того как она уснула — изнасиловал ее. Во время сексуализированного насилия он вел прямую трансляцию в сервисе для стриминга Bigo Live и собирал донаты со зрителей.

Одним из первых о случившемся рассказало издание SakhaDay. По его информации, это произошло в декабре 2025 года. 14.ru называет другую дату — март 2026-го. Издание пересказало, что происходило на стриме, запись которого оказалась в интернете.

Как следует из пересказа, сын полицейского осознавал, что девушка пьяна и спит, а комментаторы в стриме подстрекали его, заявляя, что если она проснется, то «веселье закончится». Стрим набрал более девяти тысяч лайков, некоторые зрители отправили автору донаты.

После изнасилования девушка, по данным SakhaDay, пожаловалась своему старшему брату, который участвует в российско-украинской войне и находится на фронте. Он попросил о помощи своих друзей. Те связались с сыном полицейского от лица другой девушки, выманили его на «свидание» и заставили извиняться на камеру.

После записи видео с извинениями один из друзей брата девушки, пережившей сексуализированное насилие, потребовал со стримера 10 тысяч рублей, чтобы замять конфликт. В ответ, утверждает SakhaDay, тот написал заявление в полицию о вымогательстве. В полиции подтвердили, что получили заявление 26 марта. Узнав о заявлении, друзья брата девушки выложили в сеть видео самого стрима и извинений сына полицейского, пишет 14.ru.

Издание опубликовало фрагмент ролика с извинениями. На записи мужчины говорят, вероятно, на якутском языке. Из ролика стало известно, что стримера зовут Айаал, ему 20 лет, он родом из Якутска. Айаал признался, что изнасиловал знакомую. Он также рассказывал, что его отец — бывший оперативник, служит начальником отдела полиции, мать — следователь в отставке, а сам он работает в частном охранном предприятии.

Речь идет о студенте колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Айаале Скрябине, выяснили «Люди Байкала». Родители Скрябина действительно связаны с правоохранительными органами: отец с 2018 года возглавляет отдел МВД по Усть-Алданскому району Якутии, а мать ранее работала в том же отделе следователем.

Сам Айаал работал в ЧОП «Щит и меч», охранял в том числе главный корпус СВФУ и общежития вуза. Студент занимался боксом и , увлекался видеоиграми. На одном из аккаунтов Айаала в телеграме стоят логотипы ЧВК Вагнера и неонацистского отряда «Русич».

Один из студентов СВФУ рассказал 14.ru, что Айаал давно известен среди учащихся своим скандальным поведением. По словам собеседника журналистов, сын полицейского постоянно хвастался своими родителями, «домогался до противоположного пола во время корпоративов», а девушки на него жаловались, «но все решалось локально».

Однажды, утверждает студент, Айаал принес в кабинет профсоюзной организации студентов «свою резиновую игрушку для утех, показывал ее девушкам и навязчиво спрашивал, [есть] у них такое же дома или нет». Кроме того, на одном из стримов Айаал рассказывал, как во время работы охранником мастурбировал на фотографии с пропусков девушек, утверждает источник 14.ru. «Если в целом рассказывать, то такое чувство, что у него не все дома из-за того, что он родился с серебряной ложкой во рту», — добавил собеседник журналистов.

После публикации стрима и видео с извинениями Айаал перестал ходить на учебу. Что сейчас с девушкой, которая пережила сексуализированное насилие, неизвестно. В пресс-службе Следственного комитета по Якутии журналистам сообщили, что заявления об изнасиловании от нее не поступало. О возбуждении дела или проведении проверок в связи с оглаской в СМИ силовики также не сообщали, отмечают «Люди Байкала».

Война может еще сильнее обострить проблему сексуализированного насилия в России Вот как помочь тем, кто это пережил. Инструкция «Медузы»

