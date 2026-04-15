В следственном изоляторе Комсомольска-на-Амуре покончил с собой художник Андрей Акузин Его арестовали за комментарий в соцсетях

ГТРК «Комсомольск» (Архив) / YouTube

В СИЗО-3 Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае повесился 53-летний художник Андрей Акузин. Об этом вечером 14 апреля рассказала «Медиазоне» его подруга, режиссер Татьяна Фролова, проживающая во Франции. По ее словам, Акузина арестовали 2 апреля. По какой статье, неизвестно. Фролова утверждает, что дело на художника завели из-за комментария в соцсетях.

«Медиазона» обнаружила, что Акузин упоминается в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Рядом с его фамилией стоит пометка в виде звездочки (*) — так ведомство отмечает тех, кто, по данным властей, причастен к террористической деятельности. Журналисты не нашли карточку об аресте Акузина на сайтах судов Комсомольска-на-Амуре.

Фролова рассказала, что связь с Акузиным пропала 1 апреля. Обычно он удалял переписку с ней, но первоапрельскую не удалил. В переписке с Фроловой Акузин повторял фразу о том, что «единственный свободный протест сегодня — это самоубийство».

«Мы переписывались с ним накануне и он не ждал ничего плохого. Они все там уже привыкли к ситуации и думали, что никого больше никто не возьмет, типа — если раньше не взяли, то через четыре года это вовсе потеряло смысл. У него не было даже загранпаспорта, потому что я каждый раз убеждала его уезжать. После каждого нашего разговора он удалял переписку — все-таки, он боялся, видимо. Но первоапрельскую не удалил», — рассказала Фролова «Медиазоне».

По ее словам, Акузин — «никакой не террорист, просто не хотел молчать — формально его взяли за какой-то лайк или ответ на какой-то пост». Адвоката у него не было, добавила Фролова.

7 апреля Акузину исполнилось 53 года. Фролова, которая пообщалась со знакомыми художника в Комсомольске-на-Амуре, утверждает, что на следующий день он повесился.

Как пишет «Медиазона», в одном из ботов в телеграме, который анализирует публичные комментарии пользователей, отмечено, что Акузин интересовался «протестом» и запрещенным в России движением «Артподготовка». Его имя также можно найти в слитых базах «оппозиционеров». В его личном инстаграме нет политических высказываний, за исключением поста от июля 2022 года. Тогда Акузин опубликовал видео о том, как оркестр на площади в Комсомольске-на-Амуре играет военный марш, и подписал ролик словами «Нет войне».

Андрей Акузин известен в Комсомольске-на-Амуре как художник, в 2000-х в городе проходила персональная выставка его работ. Позже он работал в драматическом театре художником-постановщиком и открыл предприятие, занимающееся цифровой печатью.

Истории сотен политзаключенных остаются нерассказанными Как силовики стирают их следы? Почему некоторые узники сами не хотят, чтобы о них узнали? И как правозащитники находят тех, кто готов говорить о себе?

