Вдовы российских военных, погибших в Украине, «воскрешают» мужей с помощью ИИ «Би-би-си» рассказывает, как на этом зарабатывают «нейрокреаторы»

В России набирает популярность новая цифровая практика скорби: вдовы и родственницы погибших на войне мужчин заказывают «оживление» их фотографий с помощью искусственного интеллекта. Из старых снимков, кадров со свадьбы или селфи нейросети делают короткие видео, на которых погибший двигается, улыбается, а иногда и говорит заранее написанные слова. Для одних это способ сохранить память, для других — попытка справиться с утратой.

Спрос породил предложение — и выросла целая индустрия. Появилось множество так называемых «нейрокреаторов», занимающихся «оживлением» фотографий погибших. Заказы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей — в зависимости от сложности монтажа, качества исходника и длины ролика. Об этом феномене подробно пишет «Русская служба Би-би-си».

Схема обычно простая. Заказчица отправляет фотографию мужа, иногда несколько снимков и голосовое сообщение. Исполнитель загружает материалы в популярные генеративные сервисы, а затем вручную дорабатывает результат: убирает артефакты, добавляет музыку, титры, военную символику или текст обращения.

Иногда видео делают почти документальным — с легким движением головы и улыбкой. Иногда добавляются религиозные или псевдорелигиозные мотивы или даже элементы фэнтэзи: погибший мужчина благодарит жену, говорит детям напутственные слова, обещает «всегда быть рядом» — а затем поднимается по лестнице на небо и становится ангелом.

«Би-би-си» рассказывает о нескольких представителях этого нового ремесла — людях, которые строят бизнес на цифровом «воскрешении» погибших. Среди них — Катя Джин (Екатерина Кирпичникова). Ей 21 год. Она еще до войны зарабатывала на производстве контента для соцсетей, а также участвовала в заказной кампании против Алексея Навального. Ее муж — тоже «инфобизнесмен» — ушел на фронт и пропал без вести. Катя Джин осталась с годовалым ребенком на руках, и произведенный ею ИИ-контент в основном строится на образе верной жены, ждущей мужа с войны.

Еще в 2023 году появился проект «Видеопрощание» — он состоит из ИИ-видео, созданных на основе фотографий, видео и голосовых сообщений умершего человека. Идея в том, чтобы с их помощью завершить «прощание, которое осталось несказанным». Как заявили «Би-би-си» создатели проекта, чаще всего заказчиками становятся семьи военнослужащих, погибших в Украине. Минимальная цена услуги — 1300 рублей, максимальная — 10 тысяч рублей.

Еще одна «нейрокреаторка», известная как Алияна, пишет, что стала делать «прощальные видео» после гибели на войне брата. Сначала она занималась этим бесплатно — а теперь зарабатывает по 55 тысяч рублей в день. Другая, Ульяна Лебедь, сообщила «Би-би-си», что обрабатывает по 40–50 фотографий в день.

Некоторые заказчики возвращаются за новыми видео — на годовщину смерти или на день рождения погибшего.

«Нейрокреаторами» обычно выступают женщины, причем многие из них заявляют, что имеют опыт, схожий с опытом заказчиц, и у них тоже есть воюющий, пропавший без вести, раненый или погибший на войне муж, брат или другой близкий человек.

На волне популярности ИИ-видео и «темы » предпринимательницы из соцсетей зарабатывают не только на «оживлении» фотографий, но и на обучении других работе с ИИ и на продаже промтов для самостоятельной генерации желаемого контента.

Появление этой индустрии стало возможно благодаря значительному удешевлению и упрощению необходимых технических решений — сервисов генеративного ИИ и программ для видеомонтажа.

Читайте также

