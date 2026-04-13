В институте Минобороны РФ проводят испытания на людях. На них проверяют препараты и боеприпасы, например, артиллерийские снаряды, выяснил «Проект»

Специалисты Научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ МО) проводят испытания боеприпасов и препаратов на добровольцах из числа военных, говорится в расследовании «Проекта», выпущенном 13 апреля. Кратко о нем рассказывает «Агентство».

По данным «Проекта», в 2015 году институт стал единственным учреждением Минобороны, которое имеет право проводить исследования на людях. Об этом директор института Сергей Чепур рассказал в статье «Особенности организации и проведения клинических и войсковых испытаний с участием военнослужащих», опубликованной в «Военном журнале» в 2019 году.

В публикации говорилось, что медицинские препараты, которые испытывают в институте, могут оказывать «влияние на высшую нервную деятельность», поэтому исследований на животных недостаточно — и к ним привлекают «здоровых добровольцев-военнослужащих».

Что именно входит в программу испытаний института военной медицины, неясно. В статье лишь приводились общие слова о том, что в ходе испытаний на людях изучают:

новые образцы вооружения, военной и специальной техники, а также экипировки,

оценивают поражающее воздействие новых образцов вооружения,

средства фармакологической поддержки и коррекции состояния военных (в том числе некие препараты, повышающие работоспособность),

средства защиты от экстремальных и поражающих факторов.

В институте в 2018 году открыли научно-клинический центр на 100 коек, в нем есть реанимационное отделение на три койки, терапевтическое и хирургическое отделения, группа анестезиологии и реанимации. В первый год участники исследований получили более «300 наблюдений за военнослужащими», которые участвовали в испытаниях лекарств, вакцин и вооружения.

Об одном из испытаний глава института Сергей Чепур рассказал, выступая на конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», которая проходила в Петербурге в апреле 2023 года. По словам Чепура, на добровольцах испытывали артиллерийские боеприпасы, чтобы определить тип и мощность снаряда, необходимые «для уничтожения или вывода из строя живой силы противника».

Глава института рассказал, что на полигоне, где проходили испытания, имитировали войсковые фортификационные сооружения России и НАТО. Чтобы определить эффективность боеприпасов, у испытуемых «прямо на полигоне исследовали состояние психофизиологической, сердечно-сосудистой деятельности, брали необходимые пробы и по специальной шкале определяли зависимость нарушений функционирования организма от расстояния выстрела из орудий калибра 122 и 300 миллиметров».

Во время испытаний у добровольцев возникли проблемы с давлением, в том числе критические, начались изменения сосудистой и нервной систем, угнетение сенсорных и логических функций. «В будущем это позволит применять боеприпасы для подавления живой силы противника с гарантированным причинением ущерба не ниже среднего уровня тяжести», — говорится в материалах конференции, которые цитирует «Проект».

Научно-исследовательский институт военной медицины Минобороны РФ, как отмечает «Агентство», считается важнейшим участником продолжающейся программы разработки химического оружия в России. Директор института Сергей Чепур неоднократно общался с сотрудниками ГРУ, в том числе во время подготовки при помощи «Новичка», говорилось в расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и «Радио Свобода» в 2020 году.

