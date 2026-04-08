«Что-то не разберусь никак, это восхваление или дискредитация?» Детский коллектив из Белгородской области поставил танец под речь Путина о начале войны с Украиной

В конце марта в Зимнем театре Сочи прошел фестиваль молодых исполнителей «Хрустальная магнолия». Гран-при этого конкурса получили участники детской студии хореографии «Эверия» из Шебекино — приграничного города Белгородской области, регулярно попадающего под обстрелы ВСУ и сильно пострадавшего за время российско-украинской войны.

В одном из конкурсных номеров дети из «Эверии» станцевали на фоне кадров речи Владимира Путина 24 февраля 2022 года, объявляющего о начале « » — полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Также на экране проецировались кадры боевых действий. Танец поставили под песню «Больше не будет горя и слез» Насти Полевой.

Руководство «Эверии» отметило, что воспитанники студии приехали в Сочи, несмотря на угрозы атак беспилотников. «Мы не побоялись. Мы выступили. И мы ВЫИГРАЛИ!» — говорится на странице студии во «ВКонтакте».

Приятные отзывы от членов жюри не оставили сомнений, что работа проделана ОГРОМНАЯ, дети наши ЗАМОТИВИРОВАНЫ И ОТТОЧЕНЫ, коллектив достойно несет КУЛЬТУРУ БЕЛГОРОДЧИНЫ по всей СТРАНЕ!

Читатели «Медузы» в инстаграме по-разному оценили выступление «Эверии». Одни считают, что дети подвержены пропаганде. Другие называют выступление антивоенным.

Вот некоторые из комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Я что-то не разберусь никак, это восхваление или дискредитация?

Когда мне говорят, что только путин виноват — я хочу показать вот такие видео. Что и народ поддерживает его, даже еще яростней, чем сам путин.

Для людей, которые не знают географию своей страны и видимо, то что происходит на данный момент. Эти дети живут в городе Шебекино, который ежедневно подвергается отстрелам, а на видеоряде предоставлены кадры их города. Именно эти дети не посещают очно школу из-за ежедневных отстрелов практически 4 года… И из них вырастут взрослые, которые очень хорошо понимают, что такое война и ее цену. В отличие от многих здесь собравшихся

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ артистов подставили!!!!! Если танец ЗА войну, они словят тьму хейта!!! Если сюжет ПРОТИВ войны, то я боюсь даже представить, как это аукнется им и их семьям… Артистки девочки,милые, вы качественно исполнили!! Но то, за что отвечать должны ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!!! А здесь юными ногами прикрылись взрослые идеи!!

Это танец про то как этим детям сломали жизнь.

Я вижу наоборот что этим выступлением они тихо выступили против смерти и ужасов войны, тут нужно уметь читать между строк, там и песни и движения танца они про боль 😢никак не про торжество победы. Это очень смело 🙏😭 браво 🙌 и опять же выступили молодые девушки, у страны все-таки женское лицо 😢

Это война путина, говорили они…кровь с глаз идет от увиденного цирка

За тех, кто не понимает для чего и о чем этот танец, мы очень рады. Вы очень счастливые люди, потому что не пережили всего того ужаса, который ежедневно переживают дети, которые танцуют этот танец. Это дети приграничья, которые живут под ежедневными обстрелами, бесконечными полетами дронов, которые были вынуждены уехать из своих домов, потому что город обстреливался из РСЗО, они с легкостью отличают выход снаряда от прилета. И ни родители, ни дети не осуждают проведение СВО, потому что понимают, что любой человек мог оказаться на нашем месте. Просто этим танцем дети показывают, как сложно жить в приграничье.

Тут нет никакого бравого марша, это антивоенный номер, комментаторы видимо кроме заголовка ничего не прочитали.

Фото на обложке: страница студии хореографии «ЭВЕРИЯ» во «ВКонтакте»